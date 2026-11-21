21/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori fue entrevistada por un medio chino luego de la reunión que tuvo con el presidente de ese país, Xi Jinping. Sobre él, señaló que es un líder que ha construido su liderazgo tanto dentro de su partido y como cabeza de Gobierno, consiguiendo que esto se refleje en en desarrollo de su nación.

Reconoce la impronta de Xi Jinping

Al ser consultada por el medio CGTN sobre sus interpretaciones sobre su influencia y la filosofía del mandatario del gigante asiático, la jefa de Estado resaltó este aspecto. Este fue el concepto que recogió luego del encuentro bilateral que sostuvieron a inicios de semana.

"Es un líder fuerte, que ha construido su liderazgo sobre la base del tiempo en dos momentos. Uno es su liderazgo en el partido político, donde su presencia le da una organización muy disciplinada, pero ese liderazgo también se ve reflejado como presidente de China", sostuvo la presidenta Fujimori.

Entrevista exclusiva con Keiko Fujimori, presidenta de Perú #plz #szpl #EntrevistaExclusiva https://t.co/P7dMTokUzP — CGTN Español (@cgtnenespanol) November 21, 2026

Indicó que esto se ve en el crecimiento sostenible que ha tenido su país, que ha servido para que los índices de pobreza se reduzcan, lo que también se ha mantenido en los recientes años. Concluyó que por estos factores es alguien querido dentro de China y admirado en otras partes del mundo.

Durante el diálogo, la mandataria también habló sobre la reunión que sostuvo con su homólogo y las alianzas aduaneras entre Chancay y Shanghai. También recordó que el próximo año el Perú será sede del 19° evento de empresarios chinos en América Latina y el Caribe, por lo que extendió la invitación a este foro.

Donaciones chinas para el Perú

Luego del encuentro con Xi Jinping, la presidenta Keiko Fujimori anunció el pasado martes unas donaciones de China al Perú. Mencionó los 22.5 millones de dólares destinados para los efectos del fenómeno El Niño, con $ 15 millones no reembolsables y $ 7.5 millones en maquinaria.

Asimismo, dio a conocer tras visitar un sistema tecnológico en Shenzhen, que el país asiático donará $ 22 millones para la construcción de un centro de monitoreo inteligente, que servirá para la lucha contra la inseguridad. El sistema que la mandataria visitó emplea drones, robots, agentes inteligentes, entre otros.

La presidenta Keiko Fujimori fue entrevistada por el medio chino CGTN sobre la impresión que le dejó su homólogo Xi Jinping. La jefa de Estado resaltó su fortaleza como líder y que su liderazgo ha sabido manejarlo tanto en su partido y en la estabilidad de su país.