21/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los conductores que mantienen multas de tránsito pendientes tienen una última oportunidad para regularizar sus obligaciones con una importante reducción económica. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que este lunes 23 de noviembre vence el plazo para acceder al descuento excepcional del 90% en determinadas infracciones.

El beneficio fue establecido mediante el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC y busca facilitar que los ciudadanos puedan ponerse al día con sus deudas ante la entidad. De esta manera, quienes cumplan con las condiciones del régimen podrán pagar solamente el 10% del valor de las multas comprendidas en esta disposición.

Ante la proximidad de la fecha límite, la institución recomendó a los administrados no dejar el trámite para el último momento. Para evitar desplazamientos y largas colas, los usuarios pueden realizar sus consultas y pagos mediante Sutran Digital, una plataforma virtual implementada para simplificar estos procedimientos.

¿Cómo pagar las multas con el descuento del 90%?

Los conductores interesados en acogerse a esta medida deben ingresar a la plataforma Sutran Digital y revisar las infracciones que mantienen pendientes. Una vez dentro del sistema, tendrán que identificar cuáles pueden acceder al régimen excepcional y verificar el monto actualizado de sus respectivas deudas.

El procedimiento contempla cuatro pasos para completar la regularización:

Ingresar a la plataforma virtual Sutran Digital.

Consultar las infracciones pendientes e identificar aquellas que califican para el descuento.

Verificar el monto actualizado de la deuda , considerando la reducción del 90%.

Realizar el pago del importe correspondiente, equivalente al 10% del valor de la multa, mediante los canales habilitados en la plataforma.

De esta manera, los administrados podrán completar el procedimiento sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas de la institución, siempre que sus infracciones estén comprendidas en el beneficio.

¿Qué multas se pueden consultar en Sutran Digital?

Es importante tener en cuenta que la plataforma Sutran Digital todavía cuenta con un alcance específico respecto a la información disponible. Actualmente, permite consultar expedientes de cobranza coactiva correspondientes al año 2026 y multas ordinarias por infracciones de tránsito impuestas entre 2021 y 2026.

Por ello, quienes necesiten revisar sanciones registradas antes de esos periodos deberán utilizar otro canal oficial habilitado por la entidad: el portal denominado Verifica tu Infracción.

Ambas herramientas digitales permiten a los usuarios identificar sus obligaciones pendientes de acuerdo con el periodo en que fueron registradas y acceder a la información necesaria para efectuar los pagos correspondientes.

Los conductores que tengan multas comprendidas en el régimen excepcional deben revisar su situación antes del lunes 23 de noviembre, fecha en que vence el beneficio. La Sutran recuerda que esta medida representa una oportunidad para reducir considerablemente las deudas pendientes y evitar que los administrados dejen pasar el plazo establecido.