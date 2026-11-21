21/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El último viernes 20 de noviembre se registró una fuga de gas natural en el sistema de transporte de Camisea en el distrito de Anco, provincia de La Mar, región Ayacucho, dentro del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Ante ello, las autoridades realizaron trabajos de mantenimiento que generaron alarma en la población.

Pobladores advirtieron de la emergencia

Pobladores advirtieron de la emergencia ocurrida en el kilómetro 220+289 del ducto, lo que motivó a la intervención del Organismo Supervisor de la Inversión en Ingeniería y Minería (Osinergmin). A través de un comunicado, esta entidad confirmó el incidente y que trabajaba en la intervención.

En el comunicado señala que la información preliminar con la que cuenta por parte de la empresa concesionaria Transportadora de Gas del Perú (TGP), la incidencia se habría producido a uno 0.90 metros de profundidad mientras se realizaban trabajos de inspección y mantenimientos programados.

#EnVivo Labores de mantenimiento de ducto de gas generó alarma en personas que viven en Anco - Ayacucho. La empresa TGP informó que el sistema de transporte de combustible continúa operando Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/pRiVmXzZBy — Canal N (@canalN_) November 21, 2026

Frente a este escenario, Osinergmin desplazó a supervisores a la zona afectada y activó acciones de fiscalización para verificar las condiciones en las que se dio el incidente, para determinar su origen y magnitud. Asimismo, informó sobre las medidas preventivas implementadas y controles de seguridad, así como inspecciones adicionales a la infraestructura.

Sin embargo, este sábado la población se alarmó debido a que escucharon un ruido fuerte y observar una columna de gas proveniente del ducto afectado. Hasta el momento no ha habido un comunicado de la compañía sobre si la fuga fue controlada, no obstante, el sistema de suministro continúa operando con normalidad.

TGP realiza venteo en la zona

Tal como lo había anunciado, la empresa TGP tenía programado ejecutar un venteo en el ducto de gas natural, como parte de las acciones de inspección y mantenimiento en el tramo afectado. Estas labores estaban previstas a iniciar a las 6:00 de la mañana y se extendieron hasta tres horas más tarde.

Indicó que estas laboren podían generar algunos ruidos en las localidades cercanas, aunque precisó que no representa un peligro para la población. Como medida preventiva, dio a conocer que se redujo la presión del sistema tras detectar la fuga para evitar nuevas eventualidades.

Este sábado la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), concesionaria de Camisea, realizó labores de mantenimiento por la fuga de un ducto de gas natural ubicado en el kilómetro 220+289. Esto generó alarma en la población debido a fuertes ruidos que se escucharon en la zona.