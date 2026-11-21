21/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el reciente sismo registrado en Junín de 6.7 el pasado 20 de noviembre, el Ministerio de Salud (Minsa) ha dado recomendaciones para la población sobre cómo actuar ante la presencia de heridos que pueda ocasionar un movimiento telúrico.

Minsa recomienda cómo actuar ante heridos tras un sismo

El Ministerio de Salud (Minsa) brindó una serie de recomendaciones para que la población sepa cómo actuar después de ocurrido un sismo, especialmente si hay personas heridas en el entorno, a fin de evitar poner en riesgo su integridad y prevenir complicaciones.

A través de sus redes sociales, la entidad difundió una alerta informativa en la que exhortó a los ciudadanos a verificar si hay personas lesionadas a su alrededor, ya sea entre sus familiares, amigos o vecinos, luego de un movimiento telúrico de gran magnitud.

🔴 #AHORA | Conoce qué hacer después de ocurrido un sismo con estos consejos. #AlertaSismos #Salud https://t.co/nBVeUEuWLd — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) November 21, 2026

Identificar víctimas y no movilizarlas

En ese sentido, el Minsa recomendó mantener la calma y revisar cuidadosamente el entorno una vez que haya pasado el sismo, con el objetivo de identificar a quienes puedan necesitar asistencia. Esta primera evaluación permitirá reconocer posibles situaciones de emergencia y actuar de manera oportuna.

Asimismo, la institución advirtió que se debe evitar mover a personas que presenten lesiones graves, salvo que se encuentren en peligro inminente de muerte o exista una amenaza que comprometa su seguridad, como el riesgo de derrumbe, incendio u otra situación que obligue a trasladarlas.

La recomendación busca prevenir que una movilización inadecuada agrave las lesiones de los afectados, sobre todo cuando podrían presentar daños en la columna vertebral, fracturas u otras complicaciones que requieren atención especializada.

El sector Salud también recordó la importancia de no intentar buscar ayuda médica por cuenta propia si no se cuenta con los conocimientos necesarios para atender a una persona con lesiones graves. En estos casos, lo recomendable es solicitar asistencia de personal capacitado y seguir las indicaciones de los profesionales de salud.

Dichas medidas forman parte de las acciones de prevención y respuesta ante emergencias sísmicas, considerando que después de un temblor pueden registrarse accidentes, desprendimientos, daños estructurales y otras situaciones que pongan en peligro a la población.

Finalmente, el Minsa reiteró la importancia de actuar con precaución después de un sismo, especialmente, verificar si hay personas heridas y evitar acciones que puedan empeorar su condición. La entidad recordó que la prevención y una respuesta adecuada pueden ser fundamentales para proteger la vida y la salud de quienes resulten afectados.