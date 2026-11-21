21/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un influencer y creador de contenido preocupó a sus seguidores luego de revelar que fue víctima de un intento de robo. Según precisó, al evitar a los delincuentes terminó protagonizando un aparatoso accidente: chocó contra una vivienda.

Influencer evitó robo en Medellín: así lo anunció

Una noticia ha causado revuelo entre los seguidores de un querido influencer y creador de contenido colombiano. De acuerdo a los últimos reportes, Juan José Gómez, conocido en la industria del entretenimiento y las redes sociales como 'El Gómez' fue víctima de un intento de robo.

Los hechos sucedieron en el barrio Buenos Aires, del oriente de Medellín, cerca del centro comercial La Central, cuando el influencer que se hizo popular por sus videos de humor, memes y publicaciones relacionadas con las motocicletas, se encontraba a bordo de su auto cuando de pronto fue interceptado por dos sujetos de identidades desconocidas.

El creador de contenido, 'El Gómez', a través de historias en su cuenta oficial de Instagram, decidió brindar detalles de lo ocurrido, tras viralizarse imágenes de su vehículo que quedó destrozado en la parte frontal al intentar escapar de los malhechores. Pues bien, según precisó, dos delincuentes a bordo de una moto intentaron cerrarle el paso y abrieron fuego contra él.

Influencer fue víctima de un intento de robo.

Delincuentes le dispararon para robarle sus pertenencias

El creador de contenido sostuvo que los sujetos le amenazaron para obligarlo a entregar su celular, una cadena y un anillo de oro. Al intentar evadirlos, terminó perdiendo el control del carro y chocando contra la reja de una casa, con el antejardín destruido y varias motos de los vecinos tiradas y dañada en el suelo.

"Mi gente, gracias a Dios estoy bien, no fue un choque, fue un hurto donde me dispararon y gracias a Dios no me pasó nada. Lo material va y viene", explicó 'El Gómez' en sus redes sociales.

Sujetos que intentaron robar a 'El Gómez' fueron detenidos

Al no cometer su fechoría, los delincuentes intentaron escapar, pero la gente del sector los alcanzó hasta que llegaron los efectivos de la Policía para comenzar con las diligencias del caso.

Asimismo, en la publicación de 'El Gómez', no solo explicó lo ocurrido en Medellín, sino también compartió una fotografía de su automóvil, en la que se evidenciaban los daños que sufrió durante el episodio. Aunque reconoció que recibió disparos, aseguró que logró salir ileso y agradeció las muestras de preocupación y solidaridad de sus seguidores.

De esa manera, el creador de contenido e influencer colombiano, 'El Gómez', reveló que fue víctima de un intento de robo por parte de dos sujetos a bordo de una moto. Al intentar escapar de ellos, terminó chocando contra la reja de una casa.