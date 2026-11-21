21/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Horacio Melgarejo se refirió a la previa de su último partido como director técnico de Cienciano, señalando que el plantel afronta este compromiso final con alta ilusión por quedarse con la victoria. Asimismo, el entrenador argentino explicó que el grupo trabajará para hacer todo lo posible dentro del campo de juego con el objetivo de cerrar la jornada de la mejor manera.

Horacio Melgarejo da un balance y se despide de Cienciano

El estratega argentino realizó una evaluación positiva de su paso por el fútbol peruano y resaltó de manera especial el rendimiento mostrado por sus futbolistas tanto en la Copa Sudamericana como en el torneo local a lo largo de la temporada.

"Considero que mi paso por el fútbol peruano fue espectacular. Lo que hicieron los chicos este año, tanto en la Copa Sudamericana como en el torneo local, fue impresionante y eso hay que resaltarlo. En la Sudamericana hicimos todo lo que pudimos. Todo lo que hicimos en el club fue espectacular y no hay nada que reprocharle a nadie", expresó Melgarejo.

Asimismo, el entrenador valoró el recibimiento, el trato cotidiano y el respaldo constante brindado por los seguidores del conjunto cusqueño desde su llegada hasta el cierre de su etapa en la institución imperial.

"Me voy con el cariño de la gente, que realmente fue impresionante. Es un club espectacular, con una hinchada hermosa. Estoy muy agradecido por el año que me hicieron pasar", manifestó al referirse a su despedida del club.

"Venimos con mucha ilusión para ganarlo, vamos hacer todo lo posible. Iré al TAS, otra vez... todavía tengo dinero para ir" Horacio Melgarejo, DT de Cienciano https://t.co/LbjaME25TD November 21, 2026

Reacción sobre Franco Navarro y postura ante Sporting Cristal

Al ser consultado sobre la reducción de la sanción aplicada a Franco Navarro, el director técnico reaccionó con ironía y deslizó la posibilidad de acudir nuevamente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

"No sabía (que le habían bajado la suspensión a Navarro). Entonces iré al TAS otra vez, todavía tengo dinero para ello", declaró Horacio Melgarejo de forma irónica.

Por otro lado, cuando fue consultado sobre Sporting Cristal, el entrenador prefirió no emitir comentario ni profundizar sobre el tema, marcando distancia respecto a clubes ajenos a su función actual en el cuadro cusqueño.

Previamente, Melgarejo había anunciado su salida de Cienciano mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que agradeció a la ciudad del Cusco y señaló que concluye este ciclo con crecimiento tanto profesional como personal tras compartir una temporada completa con el plantel.

En ese sentido, Horacio Melgarejo cerrará oficialmente su ciclo al frente de la dirección técnica de Cienciano del Cusco una vez concluido el último compromiso de la temporada, luego de haber encabezado al plantel tanto en las competencias locales como en la Copa Sudamericana.