21/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Diciembre genera expectativa en la ciudadanía, pues bien, además de los feriados nacionales del 8, 9 y 25 de diciembre de ese mes, se precisa que habrá un día no laborable programado para el martes 15. Conoce quiénes se verán beneficiados y el motivo detrás de la medida.

¿Por qué será día no laborable el 15 de diciembre?

Si bien muchas personas relacionan el mes de diciembre con Navidad, pocos saben que no solo ese día les permitirá alejarse de la rutina laboral y tomar un breve descanso, sino que el martes 15 de ese mes es considerado día no laborable, pero no a nivel nacional, sino en una determinada región de Perú.

De acuerdo a la Ordenanza Regional N.° 028-2022-GRLL-CR, el día no laborable se drá en el departamento de La Libertad con motivo de la celebración de la festividad de la "Virgen de la Puerta de Otuzco", patrona de la arquidiócesis de Trujillo y considerada patrona del norte del país.

Según la disposición, el objetivo de esta fecha es promover, difundir, proteger y conservar el patrimonio cultural inmaterial de la región La Libertad, expresado en una de las más importantes manifestaciones de fe y devoción popular de mayor convocatoria a nivel de la regió, y promover el desarrollo turístico mediante la difusión y declaración de interés.

Día no laborable el 15 de diciembre: ¿quiénes descansarán?

La celebración por la Virgen de La Puerta congrega cada año a miles de fieles y peregrinos que llegan hasta la provincia de Otuzco para participar en las actividades religiosas y culturales en honor a la denominada 'Mamita de la Puerta'.

En ese marco, la ordenanza regional destaca que el 15 de diciembre, día no laborable, beneficiará a los trabajadores del sector público del departamento de La Libertad.

En el caso de los empleados del sector privado, el acogimiento es facultativo. Esto significa que las empresas no están obligadas automáticamente a conceder este día libre, sino que pueden acordar su aplicación con sus trabajadores. Asimismo, los gobiernos locales también pueden acogerse a esta disposición, previo acuerdo y bajo las condiciones establecidas en la norma.

¿Se deberá recuperar las horas no trabajadas?

Sí. La Ordenanza Regional N.° 028-2022-GRLL-CR establece que las horas dejadas de laborar deberán compensarse, conforme a lo establecido por el titular de la entidad pública regional correspondiente, en función a sus propias necesidades.

En este marco, ten en cuenta que si no perteneces a esta región, aún quedan tres feriados nacionales, de acuerdo al calendario oficial en Perú. Entre ellos:

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

En conclusión, el martes 15 de diciembre será día no laborable en La Libertad, una fecha establecida para conmemorar la festividad de la "Virgen de la Puerta de Otuzco". El beneficio alcanza al sector público de la región precisada en la Ordenanza Regional N.° 028-2022-GRLL-CR.