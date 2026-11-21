21/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que tiene corte programado para este lunes 23 de noviembre en algunos distritos de Lima. Conoce si tu zona se verá afectada con esa medida.

¿Por qué habrá corte de agua el lunes 23 de noviembre?

Sedapal anunció, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que la interrupción del servicio de agua potable en algunas zonas de la capital será por horas con el objetivo de realizar trabajos en el sistema y mantenimiento esenciales para garantizar el adecuado almacenamiento del recurso hídrico esencial en los hogares de sus usuarios.

En ese marco, exhortó a la ciudadanía a tomar sus precauciones como almacenar agua con anticipación antes del corte programado para este lunes 23 de noviembre. Además, señala que, en caso de dudas o el servicio no se vea restablecido en el horario anunciado, los usuarios pueden comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, con el número del suministro a la mano.

Recuerda que el corte no será en un distrito en su totalidad, sino en sectores específicos como calles, urbanizaciones, manzanas, jirones y asentamientos humanos, por lo que se aconseja revisar detalladamente el cronograma oficial para identificar si tu vivienda se verá afectada o no con la medida.

Corte de agua en distritos de Lima: ¿en qué zonas y horario?

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal, así como interrupciones imprevistas en la capital para esta nueva semana, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas este lunes 23 de noviembre.

Áreas afectadas en Villa María del Triunfo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en sector 305 - San Juan de Miraflores: A. H. Señor de los Milagros, A. H. Unión y Paz, A. H. Las Terrazas de Villa, A. H. Las Torres de Melgar mz. N, A. H. Altos de Manuel Scorza, A. H. Los Balcones de Villa, A. H. Las Terrazas de Villa, A. H. Villa Victoria, A. H. sector 1 grupo 6, A. H. sector 1 grupo 1.

En San Juan de Lurigancho

Sedapal también precisa, en su más reciente reporte, que la interrupción del servicio de agua potable este lunes afectará las siguientes zonas del distrito de San Juan de Lurigancho:

Desde las 9:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en A.H. Agru. 21 de enero. También habrá suspensión temporal del recurso hídrico en el sector 418 que te precisamos en la imagen.

Corte de agua en SJL.

Zonas afectadas en Villa El Salvador

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en sector 317: sector 1 grupos 1, 2, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18, sector 1 grupos 23, 23A, 24, 25, 25A, 26. Sector 318: sector 1 grupos 21, 21A, 22, 22A, Cooperativa Virgen de Cocharcas, Mercado Unicachi, asoc. Villa Jesús Cooperativa de Vivienda José María Arguedas, asoc. de Vivienda República de Francia, San Ramón, Cruz de Motupe, Granada, Villa del Mar. Sector 322: sector 6 grupos 1, 1A, 2, 3, 11, 4, 4A, 5, 5A, 12, 13.6, 6A, 7, 8, 8A, 9, 10. Asoc. San Juan de Miraflores, asoc. Construcción Civil.

Es así como hasta el cierre de esta nota de Exitosa, Sedapal anuncia que este lunes 23 de noviembre habrá corte de agua en al menos tres distritos de Lima. Recuerda que la programación puede variar dependiendo del tipo de intervención a realizar en las zonas de la capital.