21/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un terremoto de gran magnitud en Lima podría desencadenar una de las emergencias más graves para el país. El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Luis Vásquez, lanzó una advertencia sobre las posibles consecuencias de un movimiento telúrico de magnitud 8.8 y señaló que las estimaciones disponibles apuntan a más de 100 mil fallecidos en la capital.

Terremoto durante la noche elevaría la preocupación

Uno de los aspectos abordados durante la entrevista fue el horario en que podría producirse un terremoto. La consulta planteó que un movimiento telúrico durante la noche podría tener consecuencias más graves que uno ocurrido durante el día, debido a que una mayor cantidad de personas permanece dentro de sus viviendas.

Asimismo, pidió a la ciudadanía asumir con responsabilidad la elaboración de planes familiares de emergencia y recordó que la preparación ante un movimiento telúrico es una tarea que involucra tanto a las instituciones como a la población.

Durante una entrevista con Exitosa, el funcionario fue consultado sobre los cálculos que manejan las autoridades respecto al impacto de un eventual terremoto, así como las diferencias que podrían existir dependiendo del momento del día en que ocurra.

Al respecto, confirmó que las proyecciones representan un escenario preocupante y destacó la necesidad de fortalecer la preparación ciudadana.

"Sí, efectivamente, pues en la noche, por estar nosotros todos concentrados en nuestras viviendas, normalmente en la noche todo está en viviendas, entonces justamente lo que se ha hecho y se espera es un poco más de cien mil muertos acá en Lima ".

La cifra mencionada por el titular del INDECI refleja la dimensión del riesgo que enfrentaría la capital ante un evento sísmico de estas características.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el jefe del INDECI, Luis Vásquez, alertó sobre las posibles consecuencias de un terremoto de magnitud 8 en Lima, que podría dejar más de 100 mil fallecidos, y remarcó la importancia de estar preparados ante una emergencia sísmica. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Sismo de 6.7 en Junín deja 15 heridos y más de 120 viviendas afectadas, según nuevo balance de INDECI November 21, 2026

INDECI pide elaborar planes familiares de emergencia

En diálogo con Exitosa, explicó que el riesgo sería especialmente preocupante durante la noche, debido a que la mayoría de personas permanece en sus viviendas. Vásquez explicó que esta concentración de ciudadanos en sus hogares constituye un factor de preocupación dentro de las estimaciones.

Sin embargo, remarcó que el impacto también estaría relacionado con el nivel de preparación de las familias para responder ante una emergencia. El jefe del INDECI insistió en que la prevención debe convertirse en una responsabilidad compartida y no limitarse a las acciones de las instituciones públicas.

"Eso es más o menos la cifra que arrojan algunos cálculos. Entonces esa es la preocupación permanente que tenemos nosotros, poder concientizar a la población sobre esos plan familiares muy necesarios. Porque a veces la población lo toma sin ninguna responsabilidad , y justamente la falta de esta preparación es la que va a hacer que aumente la cantidad de fallecidos en una situación de 8.8. Porque la preparación es responsabilidad de todos, de todos, por eso la ley de SINAGERD es interinstitucional, y la población organizada juega un papel muy importante en este sentido".

La advertencia de INDECI pone en evidencia la importancia de anticiparse a un eventual terremoto en Lima. Para reducir las consecuencias de una emergencia, la preparación institucional debe complementarse con la organización familiar y la participación activa de la ciudadanía.