21/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿No tendrás luz este domingo 22 de noviembre? Conoce qué distritos se verán afectados con el corte temporal del servicio eléctrico programado por las empresas Pluz Energía e Hidrandina.

¿Por qué será el corte de luz este domingo 22 de noviembre?

Si pensabas hacer teletrabajo o usar algún electrodoméstico este domingo 22 de noviembre, ten en cuenta que tu vivienda podría verse afectada por el corte temporal del servicio eléctrico programado para esa fecha.

Pues bien, Pluz Energía e Hidrandina reportaron que ejecutarán restricción del recurso en distintos sectores, entre ellos de Lima y Callao, así como de Cajamarca y Áncash por trabajos de mantenimiento preventivo con el objetivo de mejorar la infraestructura del suministro y evitar averías futuras.

Ante el corte de luz, ambas empresas instaron a sus usuarios a mantenerse atentos a los horarios establecidos para la medida y en qué momento se restablecerá el servicio. También les aconseja tomar medidas preventivas para aminorar el impacto de no contar con electricidad en sus respectivos domicilios.

Corte de luz en Lima y Callao: ¿en qué zonas?

Para saber a tiempo si tienes un corte programado, haz clic en el siguiente enlace de Pluz Energía. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad este domingo 22 de noviembre:

En Independencia

Horarios de interrupción temporal del servicio: desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

de interrupción temporal del servicio: hasta las 6:00 p. m. Áreas afectadas: av. El Pacífico cdras. 3, 4, 5, av. Industrial cdras. 34.

¿En qué otras áreas no habrá electricidad el domingo?

Por su parte, Hidrandina también contempla interrupciones programadas del servicio eléctrico para el domingo 22 de noviembre. Los avisos publicados comprenden localidades de Áncash y Cajamarca, según el reporte compartido en su página oficial que puedes acceder a través de este LINK.

En distritos de Áncash

Corte de luz en Huarmey desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en Huarmey, Culebras, Huayan, Malvas y Cochapeti.

desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en Huarmey, Culebras, Huayan, Malvas y Cochapeti. En zonas de Aija desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en Coris.

hasta las 5:00 p. m. en Coris. Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en Recuay: Pararin.

Interrupción del servicio en Cajamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en Miraflores, La Merced, La Colmena, San Sebastián, La Florida, Santa Apolonia, San José, Cumbemayo, Mollepampa Baja, Aranjuez, Pueblo Libre (jr. Sucre), Chontapaccha, AA. VV. La Tulpuna, AA. VV. Mariscal Cáceres.

Finalmente, ten en cuenta que el corte de luz no significa que todos los habitantes de los distritos mencionados se quedarán sin electricidad. La suspensión corresponde a los sectores y localidades detallados en cada aviso de Pluz Energía e Hidrandina para este domingo 22 de noviembre.