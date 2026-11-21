21/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno del Perú ha firmado un acuerdo con los Estados Unidos para la Cooperación en Materia de Gestión de Riesgo de Desastres. Con este entendimiento entre ambos países, se establece un marco para fortalecer las capacidades del país para prepararse y responder antes desastres, con énfasis en el fenómeno El Niño.

Impulsado por visita de funcionario estadounidense

Suscribieron el memorándum de entendimiento el ministro de Desarrollo Agrario y Riego y encargado del Despacho de Relaciones Exteriores, Marco Vinelli, por parte del Estado peruano, mientras que en representación de Estados Unidos estuvo el embajador Bernie Navarro. El acto se realizó en la sede de la Cancillería.

La firma de este documento se realizó en marco de la visita en el mes de octubre del alto funcionario del Buró de Respuesta Humanitaria y ante desastres del Departamento de Estado norteamericano, Ryan Shurm a Lima. Asimismo, forma parte de un compromiso impulsado durante una reunión bilateral celebrada en agosto pasado en Miami.

🇵🇪🇺🇸 El Ministro de Desarrollo Agrario y Riego y Encargado del Despacho de Relaciones Exteriores, Marco Vinelli, y el Embajador de los Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, suscribieron un Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Gestión del Riesgo de Desastres. El instrumento permitirá canalizar asistencia técnica y capacidades del sector privado estadounidense para la preparación del país ante el fenómeno El Niño 2026-2027, en áreas como alerta temprana, logística, conectividad de emergencia y seguridad alimentaria. 👉 https://t.co/TLqgKE34KX @USEMBASSYPERU — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 21, 2026

Este acuerdo permitirá ampliar y diversificar la agenda de cooperación bilateral en un asunto de alta prioridad para el Gobierno peruano. Mediante la colaboración en sistemas de alerta temprana, logística, conectividad de emergencia, seguridad alimentaria y tecnologías aplicadas para la gestión de riesgo de desastres.

Palabras de Marco Vinelli y Bernie Navarro

Tras el encuentro, el ministro Marco Vinelli resaltó que el Ejecutivo ha establecido tres prioridades para enfrentar el evento climático: salvar la vida, la salud y proteger las viviendas, así como infraestructuras públicas y privadas. Al respecto, destacó que el acuerdo servirá para que Estados Unidos canalice sus conocimientos para atender desastres y emergencias.

Por su lado, el embajador Navarro recordó que en la reunión en Miami los representantes de ambos Gobiernos, sector privado y ONG de su país forjaron una relación para hacer frente al fenómeno El Niño de manera oportuna. En ese contexto, resaltó el trabajo que realizan en preparación, anticipándose a la emergencia climática.

Cabe precisar que el encuentro mencionado, conto con la presencia del Comando Sur de EE. UU. y se buscó articular capacidades de entidades públicas y del sector privado y académico estadounidense. Además, se anunció el envío del buque hospital USNS Comfort a la costa norte de Perú.

El Perú los Estados Unidos firmaron un memorándum de entendimiento para fortalecer la cooperación bilateral en gestión de riesgo de desastres, con énfasis en el fenómeno El Niño. suscribieron el documento el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli y el embajador estadounidense en nuestro país, Bernie Navarro.