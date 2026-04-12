Elecciones 2026: ¿A qué hora ONPE dará a conocer los resultados oficiales?

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con las Elecciones Generales 2026 en marcha, todo el Perú está pendiente del conteo final. Por eso, muchos se preguntan a qué hora la ONPE dará a conocer los resultados oficiales, un momento clave que define el rumbo político del país tras una intensa jornada electoral.

El inicio del conteo oficial

La jornada electoral no termina cuando se cierran las mesas. Al contrario, es ahí donde empieza el conteo de votos.

Desde las 5:00 p. m., la ONPE habilita su plataforma oficial para que los ciudadanos sigan en tiempo real los resultados preliminares de las Elecciones Generales 2026 en Perú.

Este sistema permite ver cifras actualizadas cada pocos minutos, además de las imágenes de las actas, lo que convierte el proceso en uno de los más transparentes de los últimos años.

Resultados en vivo

Apenas se activa la plataforma, el movimiento digital comienza. Familias, analistas y ciudadanos ingresan constantemente para ver cómo avanza el conteo.

Según la ONPE, los datos se van actualizando aproximadamente cada 15 minutos, lo que hace que el panorama electoral pueda cambiar rápidamente en cuestión de horas.

"Los resultados oficiales estarán disponibles desde las cinco de la tarde y se actualizarán cada 15 minutos", afirmó el jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

Sin embargo, las autoridades también han sido claras: los primeros resultados no son definitivos y pueden variar conforme ingresan actas de diferentes zonas del país.

Conteo inicia por el extranjero

Según Corvetto, el flujo de información comienza con los votos del extranjero, marcando el inicio del conteo oficial. "Entre las 5 de la tarde y las 7:30 de la noche recibiríamos fundamentalmente esas actas", detalló, en referencia a países como Australia y Nueva Zelanda, donde la votación ocurre antes por la diferencia horaria.

Luego, progresivamente, se suman los votos de Lima, Callao y el resto del país, haciendo que el conteo se vuelva más representativo conforme avanzan las horas.

Demoras por actas con errores

Uno de los factores que puede retrasar la consolidación total de los resultados es la existencia de actas observadas, las cuales pueden presentar inconsistencias o errores que requieren ser revisados por el JNE antes de su validación final.

Corvetto explicó que este proceso puede tomar tiempo adicional, ya que implica una evaluación minuciosa de cada caso e incluso la posibilidad de un reconteo de votos cuando se detectan inconsistencias.

"Si hay actas con inconsistencias... eso también toma un tiempo", precisó. Este mecanismo, aunque puede generar demoras en el proceso, es fundamental para asegurar la legitimidad y transparencia del resultado final.

Así, durante las Elecciones Generales 2026 en Perú, la expectativa por conocer los resultados oficiales se concentra en la pregunta clave de la jornada. Según lo establecido, la ONPE inicia la difusión de datos desde las 5:00 p. m., con actualizaciones constantes que permiten seguir el conteo en tiempo real hasta el cierre del proceso electoral.