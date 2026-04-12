Elecciones 2026: Fiscalía inicia diligencias en la ONPE por retrasos en la instalación de mesas de sufragio

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio Público ha iniciado una serie de diligencias en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) debido a la tardanza del material electoral a los locales de votación y, por consiguiente, demoras en la instalación de las mesas de sufragio.

Fiscalía inicia diligencias en ONPE

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la institución informó que estas acciones están a cargo de la Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro y quien encabeza la diligencia es la fiscal provincial Lorena Villanueva Zúñiga.

El despliegue tardío del material, entre otros inconvenientes logísticos durante la jornada, ha sido reportado principalmente en distritos del sur de Lima, como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo. Surco, San Borja, Miraflores y Chorrillos. Las autoridades electoral señalan como responsable a la empresa proveedora de repartir los insumos electorales.

En otro comunicado, la Fiscalía precisó que, desde la Oficina de Análisis Estratégico Contra la Criminalidad (OFAEC), el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, monitorea el despliegue de los fiscales en los diversos centros de votación a nivel nacional con el fin de supervisar irregularidades y garantizar la transparencia.

🚨 #LoÚltimo | Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro exhorta a las autoridades de la @ONPE_oficial al debido cumplimiento de sus funciones, tras constatar en distintos puntos de la capital el retraso de la llegada de material electoral para la instalación de las... pic.twitter.com/Kzuy3OchFT — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 12, 2026

Transparencia brinda primer reporte

Hasta las 11 de la mañana del 12 de abril, en todo el territorio nacional se han instalado el 80% de mesas de sufragio a nivel nacional, 91% de mesas en regiones, 86% de mesas urbanas y 88% de mesas rurales, según reveló el primer reporte de observación difundido por el equipo de observadores de Transparencia Perú.

Según indicó un representante de la asociación civil, en una conferencia de prensa, Transparencia Perú ha desplegado un equipo de observadores a lo largo de 25 regiones, 110 provincias y 8 ciudades en el extranjero con el fin de fiscalizar el correcto desarrollo de los comicios.

"Reconocemos que esto ha generado una tremenda incomodidad en las personas que han decidido ir a votar temprano y que afectan su derecho al voto. En la misma, los instamos a que puedan continuar participando en la jornada electoral y puedan ejercer su derecho al voto", sostuvo un representante de la institución.

Primer reporte de observación de la jornada electoral: Instalación de mesas de sufragio, presencia de actores electorales y miembros de mesa. pic.twitter.com/sEOcQAZUNy — Transparencia Perú (@ACTransparencia) April 12, 2026

Así, a pesar de la disposición de cientos de ciudadanos por cumplir su deber cívico asistiendo a las urnas, las Elecciones Generales se vienen desarrollando con dificultades debido a contratiempos como la demora en la entrega del material electoral.