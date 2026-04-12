Cubana nacionalizada peruana se emociona al ser miembro de mesa y votar por primera vez por un presidente

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En plena jornada de las Elecciones Generales 2026 en Perú, una ciudadana cubana nacionalizada peruana se convirtió en protagonista inesperada al vivir dos hitos al mismo tiempo: ser miembro de mesa y votar por primera vez por un presidente, en una experiencia que marcó su historia personal y su integración al país.

Cubana es miembro de mesa

La protagonista es Annette, una ciudadana cubana de 38 años que fue asignada como miembro de mesa en la institución educativa Alfonso Ugarte, en San Isidro.

Madrugó para llegar a su local y cumplir en estas Elecciones Generales 2026 en Perú, sin saber que viviría algo bien especial: organizar el proceso electoral y también emitir su voto por primera vez.

Su participación llamó la atención de varios votantes, ya que no solo cumplía una función clave en la mesa, sino que además representaba a los nuevos ciudadanos que se integran activamente a la democracia peruana.

Cubana celebra su primer voto

Con evidente emoción, Annette compartió lo que sentía en este día tan importante. "Es la primera vez en mi vida que voy a votar directamente por un presidente y diputado. Todo es la primera vez. Estoy muy emocionada y muy contenta. Vine a cumplir con mi deber", declaró a Latina Noticias.

Sus palabras reflejan el impacto de este proceso, ya que en su país de origen no existe el mismo sistema de elección directa, lo que hace aún más significativo este momento en su vida.

Annette obtuvo la nacionalidad peruana hace poco más de dos años, tras vivir cerca de nueve años en el país, lo que le permitió acceder plenamente a sus derechos civiles, incluido el voto.

Experiencia doble en Elecciones 2026

Además de votar por primera vez, Annette fue elegida como miembro de mesa mediante sorteo, lo que le permitió vivir el proceso electoral desde el otro lado.

Según contó, esta experiencia le permitió comprender mejor el funcionamiento de las Elecciones Generales 2026 en Perú, observando de cerca cómo se organiza el sufragio de los ciudadanos.

También mencionó que su familia sigue con asombro este proceso democrático. "Para mis padres también es algo nuevo. Ellos no votan, pero lo están viendo y les parece increíble", comentó.

Su caso no es aislado. Cada vez más ciudadanos extranjeros nacionalizados participan activamente en la vida democrática del país, incluso asumiendo responsabilidades como miembros de mesa.

Esta jornada de las Elecciones Generales 2026 tuvo un caso especial con una ciudadana nacionalizada peruana. No solo cumplió su labor en la mesa de votación, sino que además vivió la adrenalina de elegir a un presidente por primera vez.