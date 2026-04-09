Examen Serums 2026-I: Minsa amplía fechas para el proceso de inscripción a la evaluación

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de garantizar una mayor cobertura de profesionales de salud en el sistema público, el Ministerio de Salud (Minsa) ha tomado la decisión de poner en marcha un periodo de inscripción extemporánea para el proceso del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums 2026-I).

¿Qué es el SERUMS?

El Serums, creado en 1981, se trata de una política de estado que tiene el objetivo de desplazar personal capacitado a las zonas rurales del interior del país con mayores brechas de atención. Constituye un requisito indispensable para ocupar cargos en entidades públicas, iniciar una especialización profesional, entre otros.

En detalle, el examen está diseñado para evaluar a profesionales de 12 ramas de las ciencias de la salud, como Medicina, Odontología, Enfermería, Obstetricia y Química Farmacéutica. Asimismo, están convocados especialistas en Nutrición, Tecnología Médica (en sus diversas menciones), Trabajo Social, Biología, Psicología, Medicina Veterinaria e Ingeniería Sanitaria.

Para acceder a esta evaluación, el Minsa solicita únicamente dos requisitos fundamentales: contar con el título profesional debidamente inscrito en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Sunedu y presentar el documento de identidad vigente (DNI o carné de extranjería).

¿Hasta qué fecha será la inscripción Serums 2026-I?

El Ministerio de Salud ha informado que aquellos egresados que no lograron registrarse en el plazo ordinario podrán formalizar su participación desde el miércoles 8 hasta el viernes 10 de abril. Se tratará de una última oportunidad para poder participar del primer examen nacional de este año, a realizarse el domingo 19 de abril de 2026.

El procedimiento debe realizarse estrictamente a través de este enlace del Minsa. En sus plataformas, la institución también ha dispuesto las bases para la evaluación.

Según el cronograma difundido, el organismo de salud también recomienda a los postulantes a permanecer de las siguientes fechas:

Publicación de participantes inscritos a la evaluación - 13 de abril

Evaluación para el SERUMS 2026-I - 19 de abril

Publicación de resultados en la página web del MINSA - 23 de abril

Presentación de solicitudes de revisión - 24 de abril

Absolución de solicitudes de revisión - 27 y 28 de abril

Publicación de resultados finales en la página web del MINSA - 28 de abril

En conclusión, el Ministerio de Salud recomienda a todos los aspirantes a conocer los detalles del proceso y cumplir rigurosamente con los términos y condiciones estipulados para evitar inconvenientes en esta fase del proceso SERUMS 2026-I.