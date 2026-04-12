ONPE: Miembros de mesa ya no colocarán stickers atrás de tu DNI en estas elecciones

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Las Elecciones Generales 2026 marcan un cambio significativo en una de las prácticas más reconocidas de los comicios en el Perú: la colocación del sticker en el Documento Nacional de Identidad (DNI). La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que esta medida ya no se aplicará en esta jornada electoral.

Modernización del sistema electoral

Esta decisión marca un cambio en la dinámica habitual de las jornadas electorales, donde la colocación del holograma era una práctica constante en cada elección. La organización explicó que la eliminación del holograma responde a la actualización de los procedimientos y a la necesidad de agilizar el paso de los electores por las mesas.

Este cambio rompe con una tradición electoral que durante años funcionó como constancia física del sufragio, pero que ahora es reemplazada por mecanismos digitales de verificación. Con esta medida, se busca reducir tiempos de espera y evitar manipulaciones innecesarias del DNI, lo que también contribuye a mejorar la fluidez en los locales de votación.

DNI sin sticker sigue siendo válido

Ante la posible preocupación de los ciudadanos, la ONPE fue enfática en señalar que la ausencia del sticker no afecta ningún derecho ni trámite. En esa línea, se aclaró que el DNI seguirá siendo el único documento válido para sufragar, incluso sin ninguna marca posterior.

Los ciudadanos que acudan a ejercer su derecho al voto ya no recibirán el distintivo en su documento, por lo que no deben preocuparse si al finalizar el proceso su DNI permanece sin ninguna marca o sticker. Los electores solo deberán verificar su registro en el padrón y acudir con su documento físico.

Se puede votar con DNI vencido

Para asegurar el derecho al sufragio en las Elecciones Generales 2026, el Reniec ha dispuesto que los ciudadanos podrán votar utilizando su DNI vencido o el DNI amarillo . Estas medidas excepcionales, oficializadas mediante la Resolución Jefatural N.° 000030-2026/JNAC/RENIEC, tienen como objetivo eliminar barreras documentales y facilitar la participación masiva en la jornada de este domingo 12 de abril.

De esta manera, aunque el Documento Nacional de Identidad es el único requisito válido para ejercer el voto, la institución autorizó el uso de las versiones azul, electrónica o amarilla, sin importar si han caducado o están próximas a vencer.

Cabe resaltar que estas disposiciones tienen un carácter temporal y son exclusivas para los presentes comicios, permitiendo que ningún elector quede fuera del proceso por falta de renovación de su documento oficial