Elecciones 2026: Jorge Nieto cometió un lapsus al votar FUERA de la cámara secreta

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El candidato Jorge Nieto Montesinos, del Partido del Buen Gobierno, emitió su voto este domingo 12 de abril, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Nieto Montesinos acudió a sufragar en el Colegio Víctor A. Belaunde Diez Canseco, en Punta Hermosa, a las 9:40 a.m., donde le corresponde la mesa de votación 47053. El candidato llegó al local acompañado de su familia, en medio de un ambiente tranquilo y con una cola corta de electores.

Candidato realizó su voto fuera de la cámara secreta

El exministro de Cultura y candidato, Jorge Nieto, vestido con una camisa celeste y pantalón claro, el postulante realizó su fila como cualquier ciudadano. Sin embargo, cometió un error durante la jornada electoral al sufragar fuera de la cámara secreta en su centro de votación, marcando su cédula a vista pública. El hecho ha llamado la atención por ocurrir ante la presencia de otros ciudadanos y medios.

Jorge Nieto cometió lapsus al votar fuera de la cámara secreta

Las imágenes, difundidas en diversos medios de comunicación, lo muestran de pie ante una pequeña mesa, marcando su cédula de votación a plena vista, junto a una cabina que no utilizó. El incidente, aunque aparentemente un descuido, ha generado diversos comentarios.

Tras emitir su voto, Nieto invocó a respetar los resultados del proceso electoral y destacó la importancia de la democracia como mecanismo para resolver diferencias. Asimismo, remarcó que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones garantizar el conteo de votos, mientras que los candidatos deben cumplir con convertir sus propuestas en políticas públicas.

Momentos previos al voto del candidato

Previo a su participación en las urnas, el candidato sostuvo un desayuno en el balneario de Punta Hermosa, acompañado del gremio de construcción civil y vecinos de la zona sur de Lima (donde reside), en el restaurante La Estación de Lucho, en una actividad que formó parte de su agenda durante esta jornada electoral.

Tras su llegada al centro educativo, Nieto recorrió las instalaciones hasta ubicar su mesa de sufragio, en una jornada que se desarrolla con normalidad en este distrito costero. Asimismo, se le observó compartir momentos con su familia, incluyendo un breve saludo afectuoso a sus hijos antes de emitir su voto.

La jornada electoral 2026 se inició este domingo a las 07:00 horas en el país, con la participación de más de 27 millones de peruanos, quienes acudirán a las urnas hasta las 17:00 horas para elegir a sus nuevas autoridades nacionales y a sus representantes parlamentarios.