Elecciones 2026: Keiko Fujimori visita las tumbas de sus padres antes de su desayuno electoral

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde las primeras horas del día, Keiko Fujimori decidió iniciar su agenda con una visita a las tumbas de sus padres, Alberto Fujimori y Susana Higuchi, antes de su desayuno electoral. La acompañaron sus hijas Kyara y Kaori Villanella, así como Sachi Fujimori.

Keiko Fujimori visita la tumba de su padre

La mañana comenzó en el Campo Santo de Huachipa. Hasta ahí llegó Keiko Fujimori para rendir homenaje a sus padres, Alberto Fujimori y Susana Higuchi.

Las hijas de Keiko Fujimori, Kaori y Kyara Villanella, también acudieron al Campo Santo de Huachipa con Sachi Fujimori, aunque el hecho de no ver a Kenji Fujimori generó diversas reacciones.

Al salir del lugar, dejó una frase que llamó la atención a más de uno: "La última voluntad de mi padre era que yo postule". Según explicó, este pedido ocurrió en los últimos días de vida del exmandatario.

Luego de este momento, Keiko Fujimori expresó: "Para nosotros, es la primera vez que vamos a un proceso electoral sin mi papá y sin mi mamá, así es que queremos empezar este día yendo al cementerio".

En esa misma línea, agregó: "En los procesos electorales anteriores ellos estaban con vida, y es nuestra manera de decirles que los tenemos presentes".

"Sin duda, los extrañamos mucho. De ellos tenemos su ejemplo, su disciplina, el amor que nos dieron, y eso es lo que nosotras ahora queremos transmitir también a nuestras hijas. Kyara y Kaori tuvieron la posibilidad de estar muchos años con sus abuelos, entonces, queríamos rendir un justo homenaje a ambos", añadió.

Keiko pide mirar hacia un mejor futuro

Keiko Fujimori señaló que el país atraviesa un momento de dolor y miedo, pero remarcó que aún existe la posibilidad de construir un mejor futuro para todos los peruanos.

"Pedirles que no perdamos la esperanza. Sabemos que nuestro país está atravesando un momento de dolor y miedo, pero estamos todos pensando en que hay la posibilidad de tener un mejor futuro", sotuvo.

Fujimori Higuchi también resaltó el significado de la jornada electoral. "Hoy es una fiesta, una fiesta para todos los peruanos, es una oportunidad de buscar un cambio", añadió.

De esta manera, Keiko Fujimori vivió un arranque en el Campo Santo de Huachipa, acompañada de sus hijas y familiares, donde rindió homenaje a sus padres, Alberto Fujimori y Susana Higuchi, antes de seguir con su desayuno electoral y continuar su agenda rumbo a las Elecciones Generales 2026.