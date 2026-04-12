Elecciones 2026: Dos sismos sacudieron HOY, 12 de abril, en medio de las votaciones

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hoy 12 de abril, mientras las Elecciones Generales 2026 movían al país, la noticia no fue solo urnas. Dos sismos en distintas regiones nos pegó un susto en plena jornada electoral; sin embargo, nadie se detuvo y el proceso de votación continuó firme en todos los locales.

Sismo de 4.0 en Áncash

El primer sacudón fue a las 8:04 a. m., justo cuando mucha gente ya estaba en la calle yendo a votar por las Elecciones Generales 2026.

Según el IGP, el temblor fue de 4.0 y el epicentro fue a 71 km de Samanco, allá en Áncash. Con 31 km de profundidad, el sacudón se sintió fuerte en varios sitios cercanos, pero por suerte no hubo ni un daño que lamentar.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0199

Fecha y Hora Local: 12/04/2026,08:04:26

Magnitud: 4.0

Profundidad: 31 km

Latitud: -9.57

Longitud: -79.06

Referencia: 71 km al SO de Samanco, Santa - Áncashhttps://t.co/d2gd4spiFt — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) April 12, 2026

Sismo de 3.4 en Lima

Una hora después, la calma volvió a romperse. A las 9:05 a. m., otro sismo durante las Elecciones 2026 se registró, esta vez más cerca de la capital.

El IGP informó que el evento alcanzó una magnitud de 3.4 y tuvo su epicentro a 20 km al noroeste de Chilca, en Cañete, región Lima. La profundidad fue de 47 km, y en Chilca se reportó una intensidad de II-III, lo que indica que fue percibido levemente por la población.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0200

Fecha y Hora Local: 12/04/2026 09:05:26

Magnitud: 3.4

Profundidad: 47km

Latitud: -12.44

Longitud: -76.90

Intensidad: II-III Chilca

Referencia: 20 km al NO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/0h7LEQnmZx — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) April 12, 2026

Prepara tu mochila de emergencia

Aunque nadie puede saber cuándo va a temblar, sí podemos estar listos como si fuera a pasar mañana. Lo más importante es sentarse en familia y armar un plan de emergencia, donde cada uno sepa qué hacer sin correr ni improvisar. No es exageración, es organización que puede salvar vidas.

No se trata de llenar una bolsa cualquiera, sino de tener una mochila de emergencia lista y ubicada en un lugar accesible.

Dentro de la mochila de emergencia debe haber lo básico para resistir las primeras horas: agua, medicamentos, gasas, vendas, analgésicos, linterna, radio portátil y artículos de higiene. Es como un "kit de supervivencia" que uno espera no usar... pero debe estar siempre listo.

Cuando la tierra empieza a moverse, el primer enemigo no es el temblor, es el pánico. Los especialistas recomiendan algo simple pero clave: no correr, no gritar y esperar a que pase el movimiento.

Así, este 12 de abril quedó marcado no solo por las Elecciones Generales 2026 en Perú, sino también por dos sismos en pleno desarrollo de la jornada de votaciones, que sorprendieron a la ciudadanía en distintos puntos del país sin afectar el proceso electoral.