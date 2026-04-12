ONPE: Cédulas utilizadas en las elecciones serán CONSERVADAS para eventual recuento de votos

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que todas las cédulas de votación serán conservadas luego del conteo, con el objetivo de permitir un eventual recuento de votos.

El procedimiento establece que, tras el escrutinio, los miembros de mesa deberán entregar las cédulas en sobres debidamente lacrados, los cuales serán trasladados bajo estrictas medidas de seguridad hasta los centros de acopio correspondientes.

Cadena de custodia y resguardo del material electoral

La ONPE explicó que el traslado de las cédulas seguirá un protocolo específico que garantiza su integridad. Los sobres lacrados serán entregados al coordinador de mesa, quien a su vez los derivará al responsable del centro de acopio del local de votación.

Posteriormente, el material será trasladado a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), con resguardo de la Policía Nacional del Perú.

Recibida la solicitud el Jurado Electoral Especial (JEE) para la remisión de los sobres lacrados que contienen cédulas de sufragio escrutadas en una o varias mesas de sufragio, según corresponda, el jefe de la ODPE, que cuenta con almacén permanente remite en el día la documentación requerida y un sobre de retorno para la devolución de las cédulas recontadas.

Nueva etapa en la transparencia electoral

Este proceso electoral fue precedido, por primera vez, por las Elecciones Primarias que fueron organizadas y ejecutadas por la propia ONPE, el 30 de noviembre y 7 de diciembre de 2025. Allí las organizaciones políticas eligieron a sus respectivos candidatos.

Para las elecciones generales están hábiles para participar 27,325,42 ciudadanos en general, de los cuales, 26,114,69 deberán votar en el territorio nacional, mientras que 1,210,813 lo deberán hacerlo en el extranjero.

Para este efecto, en el territorio nacional se habilitarán 90,223 mesas de sufragio distribuidas en 2,269 locales, en su mayoría instituciones educativas; mientras que en el extranjero se acondicionarán 2,543 centros de votación en 218 locales.

Este cambio marca un hito en el sistema electoral peruano, ya que anteriormente las cédulas eran destruidas tras el conteo de votos. Ahora, con la nueva normativa, se busca garantizar mayores mecanismos de verificación ante posibles controversias.

Con la implementación de este sistema de custodia de cédulas, la ONPE apuesta por un proceso electoral más transparente y verificable. La posibilidad de un recuento de votos no solo fortalece los mecanismos democráticos, sino que también busca garantizar que la voluntad popular expresada en las urnas sea respetada con total claridad y legitimidad.