Elecciones Regionales y Municipales 2026: conoce las seis cédulas que recibirás según tu lugar de votación

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se utilizarán seis tipos de cédulas electorales, debido a las diferencias entre las autoridades que serán elegidas en cada jurisdicción.

Los comicios se realizarán el 4 de octubre y permitirán elegir a 25 gobernadores y vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales y 10.841 regidores provinciales y distritales.

Las 6 cédulas de votación para las ERM 2026 son:

1. Regional-Municipal Provincial-Distrital: incluye autoridades regionales, provinciales y distritales.

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2. Regional-Municipal Provincial: para provincias capitales; incluye autoridades regionales y provinciales.

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3. Lima Metropolitana: incluye autoridades provinciales y distritales.

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4. Cercado de Lima: solo corresponde a la elección municipal de Lima Metropolitana.

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5. Ciudadanos extranjeros: incluye elecciones municipales provincial y distrital.

6. Segunda vuelta regional: se utilizará en las regiones donde ningún candidato supere el 30 % de votos válidos.

Depende dónde resides

La primera cédula corresponde a los ciudadanos con domicilio registrado en las regiones del país, excepto Lima Metropolitana y el Cercado de Lima. Cuenta con cuatro columnas para elegir autoridades regionales, provinciales y distritales.

La segunda será utilizada por quienes tengan domicilio en capitales de provincia, salvo Lima y el Cercado de Lima. Incluye tres columnas: gobernador y vicegobernador, consejeros regionales y alcalde provincial y regidores.

En Lima Metropolitana, excepto el Cercado de Lima, se empleará una tercera cédula con dos columnas: una para alcalde y regidores provinciales y otra para alcalde y regidores distritales.

Para los electores registrados en el Cercado de Lima, se utilizará una cuarta cédula que tendrá una sola columna destinada a elegir al alcalde y los regidores de la provincia de Lima Metropolitana.

Extranjeros tendrán otra

Finalmente, existe una sexta cédula destinada a una eventual segunda vuelta regional. Esta se utilizará en aquellas regiones donde ningún candidato a gobernador y vicegobernador alcance al menos el 30 % de los votos válidos.

Las cédulas también se diferencian mediante colores según el tipo de elección: amarillo para gobernadores y vicegobernadores, verde para consejeros regionales, rosado para autoridades provinciales y celeste para autoridades distritales.

Así, los electores deberán revisar qué autoridades les corresponde elegir según su domicilio electoral, ya que el tipo de cédula que recibirán variará de acuerdo con su jurisdicción.