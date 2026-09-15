JNE alerta por encuestas electorales sin registro rumbo a las ERM 2026

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) advirtió a la ciudadanía sobre la circulación de encuestas y simulacros de votación elaborados por empresas que no cuentan con inscripción en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE).

JNE advierte sobre encuestadoras no autorizadas

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió una alerta ante la difusión de encuestas electorales realizadas por empresas que no figuran en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE), de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

A través de su campaña "Elecciones sin fake", la institución recordó que la ciudadanía debe verificar el origen de los estudios antes de tomarlos como información válida o compartirlos en redes sociales.

Según el comunicado, únicamente las encuestadoras inscritas en el REE están facultadas para elaborar y difundir encuestas electorales y simulacros de votación durante un proceso electoral. La advertencia busca prevenir la circulación de información que pueda confundir a los electores sobre las preferencias de los candidatos y el panorama político.

El organismo electoral precisó que toda encuesta debe presentar una ficha técnica con información que permita conocer cómo se realizó el estudio. Entre los datos exigidos se encuentran:

El nombre de la encuestadora

El número de partida asignado por el JNE

El tamaño de la muestra

El margen de error

El tipo de muestreo aplicado

Los puntos de muestreo

#EleccionesSinFake | 🚫 Solo las encuestadoras inscritas en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del JNE pueden elaborar y difundir encuestas o simulacros de voto en el marco de las #ERM2026.

📋Toda encuesta debe contar con su ficha técnica e informe completo del estudio. pic.twitter.com/q2LqnN4Vb6 — JNE Perú (@JNE_Peru) September 15, 2026

Empresas podrían ser suspendidas

El JNE también recordó que las empresas encuestadoras tienen la obligación de presentar el informe de sus estudios dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de publicación de la encuesta o simulacro de votación. El incumplimiento de este plazo puede generar consecuencias administrativas para las entidades registradas.

De acuerdo con la advertencia, la empresa encuestadora que no presente el informe correspondiente se expone a la suspensión de su registro por 50 días calendario . Esta medida forma parte de las disposiciones que buscan asegurar la transparencia y el cumplimiento de los requisitos establecidos para la difusión de información electoral.

La institución exhortó a los ciudadanos a comprobar que las encuestas que circulan hayan sido elaboradas por entidades inscritas y que cuenten con su ficha técnica y documentación completa.

La recomendación cobra importancia ante la propagación de contenidos electorales en plataformas digitales, donde los resultados pueden difundirse rápidamente sin que los usuarios conozcan su procedencia.

El JNE instó a la población a actuar con responsabilidad y evitar compartir encuestas cuya elaboración no pueda ser verificada. De esta manera, los electores podrán informarse con mayor criterio y contribuir a reducir la desinformación durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.