Christian Cueva anuncia que Pamela Franco 'terminará' su relación tras dos años y toma inesperada medida

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva volvió a estar en el ojo de la tormenta, pero esta vez por un curioso pedido relacionado con Pamela Franco. El futbolista contó que su pareja podría terminar su relación de dos años, por lo que tomó una inesperada medida para intentar evitar que eso pase.

Cueva teme que Pamela Franco le termine

Luego de haber tenido mayor cercanía con sus hijos durante los últimos días, Christian Cueva sorprendió al aparecer en un video publicado en redes sociales. El futbolista hizo referencia a su relación de dos años con Pamela Franco y reveló una peculiar advertencia que habría recibido de la cantante.

Todo estaría relacionado con 'Ámame', la reciente canción de Pamela Franco y su orquesta. Según contó Cueva, la cumbiambera le habría puesto una condición bastante clara: si el tema no logra hacerse viral, podría tomar la decisión de terminar la relación.

Lejos de hacerse el loco o tomárselo a la ligera, el futbolista decidió grabar un video para pedir ayuda a sus seguidores. Con cara de preocupación y siguiendo un trend de TikTok, lanzó su particular pedido para darle una mano a su pareja.

"Mi mujer me ha dicho que si la canción 'Ámame' no se hace viral me va a dejar, así que por favor, ayúdenme, hagan viral la canción de mi mujer, 'Ámame', Pamela Franco y orquesta. Ayúdenme, porque sin ella yo no puedo vivir", dijo Christian Cueva en el video.

El pedido rápidamente generó comentarios en redes sociales, pues el futbolista prácticamente hizo campaña para que el tema de Pamela Franco se vuelva viral y así evitar, según su propia versión, una posible ruptura.

Pamela Franco reacciona con humor al pedido

La peculiar escena tampoco pasó desapercibida para Pamela Franco. La cantante compartió el video de Christian Cueva en sus propias redes sociales y decidió tomar con humor las palabras de su pareja.

"Un poco de humor para comenzar la semana", escribió Pamela Franco al publicar el video, dejando claro que recibió con gracia la particular forma en la que Cueva decidió promocionar su canción. Por ahora, la pareja continúa protagonizando momentos que rápidamente terminan dando de qué hablar.

Así, Christian Cueva sorprendió al revelar que Pamela Franco podría terminar su relación de dos años si 'Ámame' no logra hacerse viral. Ante esa posibilidad, el futbolista tomó la inesperada medida de pedir públicamente apoyo para la canción de su pareja, mientras ella lo tomó con humor.