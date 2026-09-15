Machu Picchu cambia venta de entradas: elimina reservas y fija plazo de 15 minutos

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Viajes y turismo

El Ministerio de Cultura modificó el sistema de compra de entradas para Machu Picchu y eliminó el mecanismo de reserva previa por grupos que funcionaba anteriormente. La medida busca ordenar el proceso de adquisición y reducir los problemas generados por reservas que finalmente no se concretaban. (infobae)

Con el nuevo esquema, los visitantes deberán realizar una venta directa con pago confirmado, de modo que el boleto seleccionado no permanezca retenido durante periodos prolongados sin que se complete la operación.

Las entradas para acudir a Machu Picchu se podrán comprar en tuboleto.cultura.pe (Captura)

Tu entrada en solo 15 minutos

Una de las principales novedades es que, una vez seleccionado un boleto disponible, este se mantiene reservado durante un máximo de 15 minutos para el usuario que inició el proceso de compra.

Durante ese periodo, el visitante deberá completar el procedimiento correspondiente. Si la operación no se concreta dentro del plazo establecido, la entrada volverá a estar disponible para otros usuarios interesados.

El cambio responde a una auditoría del Ministerio de Cultura, que identificó un número importante de reservas que eran anuladas posteriormente debido a que los usuarios no llegaban a efectuar el pago. Esta situación podía afectar la disponibilidad real de los boletos para otros visitantes.

¿Cómo comprar la entrada?

El nuevo sistema establece que el visitante debe completar la compra en un máximo de 15 minutos desde que selecciona un boleto disponible. El procedimiento sigue esta secuencia:

Ingresar a la plataforma oficial de venta de entradas.

de venta de entradas. Seleccionar la Llaqta de Machu Picchu .

. Elegir el circuito y la ruta que se desea realizar.

que se desea realizar. Seleccionar la fecha y el horario de ingreso .

. Indicar la procedencia del visitante .

. Revisar los datos y la disponibilidad del boleto elegido.

Realizar el pago dentro de los 15 minutos establecidos.

establecidos. Una vez confirmado el pago, el boleto es asignado y posteriormente emitido.

Si el pago no se completa dentro de ese periodo, la entrada vuelve a quedar disponible para otros visitantes. Antes, el sistema permitía mantener una reserva durante hasta tres horas; el nuevo mecanismo busca evitar que boletos sin pago queden retenidos y reduzcan artificialmente la disponibilidad.

Debes completar detalladamente la atracción que vas a adquirir y seleccionar tu procedencia (Captura)

Buscan ordenar las entradas

La modificación forma parte de las medidas adoptadas para modernizar y mejorar la gestión del acceso a Machu Picchu, uno de los principales destinos turísticos del país.

El nuevo procedimiento pretende que la disponibilidad mostrada en el sistema refleje de manera más precisa los boletos que realmente pueden ser adquiridos por los visitantes, evitando que una cantidad de entradas permanezca temporalmente retenida sin confirmación de pago.

De esta manera, el Ministerio de Cultura busca que el proceso de adquisición sea más ágil y transparente, al eliminar las reservas sin pago y establecer un límite de 15 minutos para completar cada operación.