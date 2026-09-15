SISMO en Lima HOY, martes 15 de septiembre: conoce la magnitud, según el reporte del IGP

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo ha sido registrado en Lima esta mañana de martes 15 de septiembre, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce la magnitud de este movimiento telúrico y además, descubre cómo reaccionar ante un evento igual o de mayor intensidad.

Sismo hoy en Lima, ¿cuál fue la magnitud?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de sismos en el país.

Dicha ocasión, el temblor tuvo un impacto con una magnitud de 3.4 fue registrado durante la mañana de este martes 15 de septiembre, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 10:30 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 43 kilómetros al O de Ancón, Lima - Lima.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0670

Fecha y Hora Local: 15/09/2026,10:30:38

Magnitud: 3.4

Profundidad: 42 km

Latitud: -11.85

Longitud: -77.56

Intensidad: II-III Ancón

Referencia: 43 km al O de Ancón, Lima - Limahttps://t.co/n5ltpX1xOU — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 15, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0670, el evento tuvo una profundidad de 42 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -11.85, longitud -77.56 y la intensidad registrada fue de nivel II - III en Ancón.

.@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 3.4 ocurrido a 43 km al O de Ancón, Lima - Lima. pic.twitter.com/hCghyQGXLd — COEN - INDECI (@COENPeru) September 15, 2026

Con este reporte, el Instituto Geofísico del Perú informó que este tipo de avisos permiten conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio nacional y mantener actualizada la información de manera verificada para las autoridades y la población que requiere tomar precauciones ante posibles nuevos sismos de igual o mayor magnitud.

Indeci recomienda tener mochila y caja de reserva ante un eventual sismo

El Indeci ha anunciado a la población la importancia de la mochila de emergencia que debe contener artículos indispensables, como agua, alimentos enlatados, deshidratados y energéticos, un botiquín, productos de higiene personal, entre otros. El objetivo es garantizar el abastecimiento básico durante las primeras 24 horas después de un movimiento telúrico.

Una vez transcurrido ese periodo, es posible que estos suministros se agoten. Por ello, se recomienda contar con una caja de reserva, un depósito destinado a almacenar una mayor cantidad de los mismos productos para la supervivencia hasta el cuarto día después de ocurrido el desastre natural.

Finalmente, estar preparados ante un nuevo sismo que tenga lugar en Lima u otra región del país es una tarea de toda la población. Por ello, es importante conocer el epicentro, la magnitud y demás detalles del último temblor reportado por el IGP en sus canales.