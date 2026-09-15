Alianza Lima vs Gerdau Minas: día, hora y canal para ver el debut de las tricampeonas en Brasil Cup 2026

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima se prepara para afrontar un nuevo reto fuera del Perú y esta vez tendrá una prueba brava en tierras brasileñas. Las tricampeonas nacionales debutarán ante Gerdau Minas por la Brasil Cup 2026, torneo que servirá para ir agarrando ritmo antes del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Debut de Alianza Lima en Brasil Cup 2026

Las 'blanquiazules' ya tienen fecha y hora para su primer partido en la Brasil Cup 2026. El equipo dirigido por Alejandro Schneider se enfrentará a Gerdau Minas este viernes 18 de septiembre, en las semifinales del torneo internacional que se disputará en Belém, ciudad ubicada al norte de Brasil.

El encuentro está programado para las 5:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador. En otros países de la región, el partido comenzará un poco más tarde. Para que nadie se haga bolas con los horarios, así queda la programación:

Perú, Colombia y Ecuador: 5:00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 6:00 p. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 7:00 p. m.

El duelo pondrá frente a frente a las actuales tricampeonas peruanas y a uno de los clubes de mayor peso del vóley brasileño. Gerdau Minas llega con cartel, pues terminó como subcampeón de la última temporada de la Superliga de Brasil.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Gerdau Minas?

Los hinchas de Alianza Lima que quieran ver el debut de las 'íntimas' tendrán señal abierta. El esperado partido irá en vivo por América Televisión, mediante los canales 4 y 704 en HD.

También se podrá seguir la competencia mediante América TVGO, la aplicación de la cadena televisiva. Según la información difundida para el torneo, el acceso a la plataforma no tendrá un costo adicional para sus usuarios. La programación de la Brasil Cup 2026 queda de la siguiente manera:

Viernes 18 de septiembre

Gerdau Minas vs. Alianza Lima — 5:00 p. m. / América TV y América TVGO.

/ América TV y América TVGO. Fluminense vs. Osasco — 8:00 p. m. / América TVGO.

Sábado 19 de septiembre

Partido por el tercer lugar — 2:00 p. m. / América TV y América TVGO.

/ América TV y América TVGO. Final — 5:00 p. m. / América TV y América TVGO.

Así, Alianza Lima vs Gerdau Minas marcará el debut de las tricampeonas en la Brasil Cup 2026. El partido será este viernes 18 de septiembre a las 5:00 p. m. y podrá verse por América TV y América TVGO, en una prueba internacional que servirá como preparación rumbo a la temporada 2026/2027.