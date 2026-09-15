SUTEP propone un paro nacional: "Entendemos que debe ser en el mes de octubre", indica Lucio Castro

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), Lucio Castro señaló que el sindicato que integra propone un paro a nivel nacional debido a que no se están tomando en cuenta las atenciones requeridas por el sector educativo.

SUTEP anuncia propuesta de paro nacional

Como parte de su diálogo con Exitosa, el secretario general de SUTEP, mencionó que el sindicato tiene prevista una propuesta de paro nacional en octubre, debido a que, según afirmó, las principales demandas del sector educativo no estarían siendo atendidas por el Poder Ejecutivo.

"Hoy se propone un paro nacional; ahí está el Poder Ejecutivo, la Presidenta de la República. Entendemos que esto tiene que ver con el presupuesto y estamos trabajando para que las bases, en su oportunidad, dispongan las medidas acordadas para el mes de octubre", afirmó Lucio Castro.

Asimismo, explicó que esta decisión responde a un acuerdo adoptado durante la última Asamblea Nacional del SUTEP, donde se planteó impulsar una paralización a nivel nacional por diversos motivos. Entre ellos, mencionó las observaciones al proyecto de presupuesto para 2027, al considerar que los recursos destinados a educación serían insuficientes.

"Una de ellas tiene que ver con este proyecto de presupuesto el próximo año, donde las atenciones para educación son absolutamente reducidas", sostuvo el dirigente sindical.

Otro punto señalado son que las demandas relacionadas con los trabajadores del sector educativo no estarían contempladas en el presupuesto y cuestionó que tampoco se vislumbren, desde su perspectiva, los cumplimientos de compromisos asumidos durante el proceso electoral.

Postura del sindicato en llegar a un acuerdo

Frente a esta serie de desacuertos, el SUTEP mantiene una postura abierta al diálogo con las autoridades correspondientes, con la finalidad que se lleguen a acuerdos que beneficien al sector involucrado que tiene previsto proponer un paro nacional para comunicar sus malestares que no han sido atendidos.

"El SUTEP siempre ha sido una institución dialogante, el diálogo está, si hay la convocatoria de parte de las autoridades que tenga capacidad de decisión para plantearnos soluciones a estos temas concretos, nos sentaremos y si no hay solución la responsabilidad será del Gobierno", expresó el secretario general.

Finalmente, el secretario general del SUTEP indicó que la organización viene trabajando para que sus bases sindicales evalúen y dispongan la realización del paro nacional para octubre. La fecha y las características de la eventual paralización deberán ser definidas posteriormente por los trabajadores del sector.