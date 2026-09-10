Luto en el fútbol peruano: fallece ex crack de Alianza Lima que integró la delantera bautizada como 'Rodillo Negro'

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol peruano se vuelve a vestir de luto luego de conocerse de la inesperada muerte de un exfutbolista que brilló en el club Alianza Lima y que formó parte de su delantera que fue bautizada como 'Rodillo Negro', considerada una de las mejores de su destacada historia.

Fallece exjugador que brilló en la época dorada de Alianza Lima

El pueblo blanquiazul atraviesa un momento doloroso debido al fallecimiento de uno de los exjugadores que formó parte de la época dorada del club de La Victoria y que supo ganarse un nombre entre las diversas figuras que pasearon su fútbol en la institución deportiva.

Nos estamos refiriendo a Juan 'Nito' García Guzmán, quien partió a la eternidad el último miércoles, 9 de septiembre, causando un hondo dolor y sentimiento de tristeza en todas sus amistades del distrito de Magdalena del Mar con quienes jugó en el Oratorio Salesianos, cuna de grandes cracks del fútbol peruano.

La lamentable noticia también afectó a sus excompañeros de Alianza Lima, equipo en el que, de acuerdo a información del diario local Todo Sport, llegó a finales de los años 60. Allí fue suplente de nada más y nada menos que uno de los delanteros más resaltantes del balompié nacional: Pedro Pablo Perico León.

Cabe señalar que, la exestrella de Alianza Lima también paseó su fútbol en varios otros equipos entre los que resalta Centro Iqueño, Porvenir Miraflores, Octavio Espinoza de Ica y Deportivo Sima del Callao.

Juan 'Nito' García Guzmán'

Integró el recordado 'Rodillo Negro' de Alianza Lima

García Guzmán alternó en aquel ataque ofensivo que dejó marca en la historia del club íntimo y el cual fue bautizado como 'Rodillo Negro'. De dicha ofensiva resaltan nombres como Julio Baylón, Pedro Pablo 'Perico' León, Víctor 'Pitín' Zegarra, Téofilo 'El Nene' Cubillas y Luis 'Babalú' Martínez

Los restos del exariete de Alianza Lima, Juan 'Nito' García Guzmán, vienen siendo velados este jueves en la avenida La Marina 898, en el distrito de Pueblo Libre según la página de Facebook Deportes y Pasión. En tanto, vale indicar que al cierre de esta nota no hubo un pronunciamiento oficial por parte de Alianza Lima.

En conclusión, la afición de Alianza Lima así como su exjugadores de antaño atraviesa un momento doloroso tras confirmarse el fallecimiento del exfutbolista Juan 'Nito' García Guzmán, quien partió a la eternidad el último miércoles, 9 de septiembre. Será recordado por haber alternado en aquella recordada delantera del conjunto blanquiazul que fue bautizada como 'Rodillo Negro'.