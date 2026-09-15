Agustín Lozano advierte que seguirán los errores arbitrales, pero descarta "corrupción y apañamiento"

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Los decisiones arbitrales siguen dando de qué hablar en la Liga 1 y esta vez Agustín Lozano puso el pecho. El presidente de la FPF reconoció el mal momento de algunos jueces, pero aseguró que una cosa son los errores y otra muy distinta la "corrupción y apañamiento".

Lozano habla del arbitraje peruano

En las últimas fechas de la Liga 1, varias decisiones arbitrales han levantado polvo entre jugadores, técnicos y aficionados. Algunas jugadas fueron sancionadas y otras quedaron sin cobrar, generando reclamos y poniendo nuevamente a los jueces bajo la lupa.

Frente a este panorama, Agustín Lozano, presidente de la FPF, señaló que espera que la Comisión correspondiente haga su trabajo para mejorar la situación de cara a la próxima temporada.

"Esperemos que la Comisión esté haciendo su trabajo para que se pueda tener lo mejor para el año que viene, y para en lo que resta del campeonato se puedan desarrollar los partidos siendo los protagonistas los jugadores, los clubes y no los árbitros", declaró para Fútbol en América.

Lozano también defendió la capacidad de los árbitros peruanos, aunque reconoció que varios no están pasando precisamente por su mejor momento deportivo.

"Nosotros tenemos chicos con mucha capacidad, pero lamentablemente no están pasando por el mejor momento, como todo deportista (...). Creo que tienen la oportunidad para que en lo que resta del campeonato muestren por qué tienen la insignia FIFA", sostuvo.

Lozano descarta corrupción en la FPF

El presidente de la FPF dejó claro que los errores arbitrales pueden seguir apareciendo porque, finalmente, quienes están en la cancha también pueden equivocarse. Sin embargo, marcó distancia de cualquier situación irregular dentro de la FPF.

"Errores van a haber, vamos a mejorarlo, pero lo que no puede haber en nuestra administración es descuido ni corrupción ni apañamiento", afirmó.

Además, Lozano aseguró que la disciplina será una de las claves de su gestión y lanzó un mensaje para quienes cuestionan que la Federación tome medidas contra algunos integrantes. "A muchos no les gusta que en la Federación se actúe con disciplina y no apañemos a algunos", manifestó.

Sobre las versiones que hablaban de supuestas deudas con los árbitros, el dirigente también fue tajante y negó que la FPF tenga esa responsabilidad. Según explicó, la administración del fútbol profesional está a cargo de la Liga Profesional, que cuenta con sus propios acuerdos, contratos y cronogramas.

Así, Agustín Lozano reconoció que los errores arbitrales todavía pueden aparecer en la Liga 1, pero aseguró que su gestión no permitirá corrupción ni apañamiento.