Lisandro Alzugaray silencia Matute y Universitario vence 2-1 a Alianza Lima: descansa en la cima del Clausura

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En un partido de poder a poder marcado por la fricción constante así como un polémico arbitraje de Micke Palomino, con una anotación de Lisandro Alzugaray en el último minuto, Universitario derrotó 2-1 en un encuentro disputado en el estadio Alejandro Villanueva, en el marco de la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.

El cuadro crema se adelantó a los 15 minutos con un gol de Álex Valera en el primer tiempo. El empate de los blanquiazules llegó en la segunda mitad a los 77' por obra de Federico Girotti y cuando ya estaba cerca el epílogo del cotejo un blooper en área íntima fue aprovechado por el argentino Alzugaray a lo 97' y marcó el tanto del triunfo silenciando Matute.

Alianza Lima vs. Universitario: el MINUTO a MINUTO del clásico del fútbol peruano

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Damos por concluido el encuentro de Alianza Lima ante Universitario por la jornada 9 del Torneo Clausura.

¡GOOOL agónico de Alzugaray!

90 + 7' |Luego de un blooper de Alianza Lima, el argentino no perdonó y anotó el tanto del triunfo silenciando Matute.

😱 TRIUNFAZO CREMA EN MATUTE Y DUERME COMO ÚNICO PUNTERO DEL CLAUSURA 🔥



Mira el blooper de Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez.#AlianzaLima 1-2 #Universitario



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90+4' | Falta de Fernando Gaibor sobre Héctor Fértoli.

89' | Renzo Garcés es amonestado con tarjeta amarilla.

86' | Matías Di Benedetto salva a Universitario y evita que un remate de Eryc Castillo sea gol.

84' | Falta de Horacio Calcaterra sobre Alan Cantero. Calcaterra recibe tarjeta amarilla.

¡GOOOL de Alianza Lima!

77' | Luego de una jugada de pizarra Federico Girotti anota el empate tras un pase magistral de Jairo Vélez.

74' | Eryc Castillo desaprovecha una oportunidad de ataque de Alianza Lima y disparó muy mal el balón.

70' | Otro cambio en la 'U'. Entra Horacio Calcaterra por Jorge Murrugarra.

69' | Cambio en Universitario. Sale Gianluca Lapadula para el ingreso de Lisandro Alzugaray.

68' | Alan Cantero intenta rematar al arco de Romero, pero no conectó de forma óptima el balón porque lo agarró cayéndose.

66' | Falta de Piero Quispe sobre Renzo Garcés.

64 ' |Alejandro Duarte estuvo atento y atajó sin complicaciones un cabezazo en el tiro libre.

63' | Girotti comete falta contra Lapadula y Micke Palomin le saca tarjeta amarilla.

62' | Falta de Marco Huamán sobre Piero Quispe.

60 ' |Fernando Gaibor dispara al arco, pero el remate se va desviado.

59' | Jorge Murrugarra comete falta sobre Esteban Pavez.

58' | Cambio en Alianza Lima: ingresa Gianfranco Chávez en reemplazo de Mateo Antoni.

51' | Cambio en Alianza Lima. Ingresa Alan Cantero en reemplazo de Alessandro Burlamaqui.

47' | Gaibor lanz´ó un centro al corazón del área merengue, Jairo Vélez realizó una tijera y el esférico pasó cerca del palo izquierdo del arco de Romero.

45' | Micke Palomina da el silbatazo y arranca el segundo tiempo en Matute.

Los equipos retornan de los vestuarios para disputar la segunda mitad del cotejo

ENTRETIEMPO - FInaliza el primer tiempo y la 'U' se va a los vestuarios con la ventaja mínima sobre Alianza Lima.

45 + 3' | Grescas entre blanquiazules con cremas en Matute y finaliza el primer tiempo.

45' | La primera tarjeta amarilla del partido es para Matías di Benedetto.

44' | Burlamaqui comete falta sobre Álex Valera y se molesta con el árbitro Palomino.

40' | Eryc Castillo es el más desequilibrante de Alianza Lima y genera peligro en área merengue.

38' | Marco Huamán pierde el balón y comete falta sobre Andy Polo.

30' | Marco Huamán ganó las espaldas de la línea defensiva de la 'U' y sacó un testazo, pero Romero evita su gol y despeja el balón.

29' | Jorge Murrugarra despeja el balón al córner y se marca tiro de esquina

25' | Micke Palomino amonesta a Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, con una tarjeta amarilla.

24' | Nuevamente una falta contra Eryc Castillo. Matías di Benedetto derribó al ecuatoriano.

23' | Partido muy cortado, Inga comete falta sobre Eryc Castillo que se iba en el frente de ataque.

¡GOOOL de Universitario de Deportes!

15' | Álex Valera silencia Matute y anota el 1-0 para Universitario tras un buen pase de Gianluca Lapadula.

🚨 GRITALOOO CREMA: GOOOL de la dupla VA-LA | Alex Valera anota el primer gol del clásico del fútbol peruano tras un control de Gianluca Lapadula hasta el area de Alianza Lima.



'Valegol' anota su sexta anotación con camiseta de Universitario de Deportes. pic.twitter.com/LYguUZTr9f — Hinchada Crema (@hinchadacrema) September 13, 2026

11' | Federico Girotti se falla un gol solo en el corazón del área crema tras un buen centro rasante de Eryc Castillo.

10' | Una vez más el arquero íntimo impide que el balón entre y ataja un disparo de Piero Quispe.

8' | El golero de Alianza Lima, Alejandro Duarte, evita el gol de Jairo Concha.

7' | Alex Valera sacó un disparo fuerte, pero el remate se va desviado y Duarte no tiene mayores problemas.

5' | Falta de Federico Girotti sobre Diego Romero y el juez principal decide que es tiro libre a favor del cuadro de Ate.

4' | Williams Riveros se interpone en el disparo de Esteban Pavez y evita que el balón llegue al arco de Romero.

3' | Falta de Jorge Murrugarra sobre Jairo Vélez y Micke Palomino determina tiro libre para Alianza Lima.

2' | Andy Polo comete falta sobre Marco Huamán. El árbitro sanciona tiro libre para Alianza Lima.

1' | Alianza Lima inició con todo el partido, pero Matías di Benedetto estaba atento y despejó el balón.

Micke Palomino da el silbato inicial en el estadio Alejandro Villanueva y arranca el clásico

Alianza Lima vs. Universitario: alineaciones confirmadas

Alianza Lima

Alejandro Duarte en portería; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, y Marco Huamán en la línea defensiva; Fernando Gaibor, Esteban Pavez y Alessandro Burlamaqui en el mediocampo y en la ofensiva estarán Eryc Castillo, Jairo Vélez y Federico Girotti.

Universitario de Deportes

Diego Romero en el arco; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto serán los defensas; Andy Polo, Piero Quispe, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga irán en el mediocampo; Gianluca Lapadula y Álex Valera serán la dupla en ataque.