Champions League 2029: el Spotify Camp Nou albergará la gran final europea

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Camp Nou, emblemático estadio del FC Barcelona, será el escenario oficial de la final de la Liga de Campeones correspondiente a la temporada 2028-2029. La decisión fue anunciada por el Comité Ejecutivo de la UEFA tras su reunión clave en Salónica, Grecia, donde se oficializaron las sedes para los torneos de clubes más importantes del continente. La asignación devuelve al coliseo barcelonista al centro de la escena futbolística global, coincidiendo con la fase decisiva de modernización de su infraestructura deportiva.

Retorno histórico a España y sedes de la Champions League

La designación de la sede barcelonista forma parte del paquete de nombramientos realizado por el ente rector del fútbol europeo para los ciclos 2027-2028 y 2028-2029. Un año antes del evento en la Ciudad Condal, la gran final del certamen se disputará en la ciudad de Múnich, localidad que ostenta un extenso historial como anfitriona de definiciones continentales, habiendo albergado encuentros decisivos en 1979, 1993, 1997, 2012 y más recientemente en 2025.

Con esta elección, España organizará dos finales de la máxima competición europea en un período de solo dos años. Cabe recordar que la edición de 2027 culminará en el Estadio Metropolitano de Madrid, reafirmando el protagonismo del país ibérico, actual campeón mundial y europeo, en la acogida de magnos eventos deportivos.

La cita de 2029 marcará el regreso de la final de la Champions al recinto culé exactamente 30 años después de la mítica definición de 1999, recordada por la dramática remontada del Manchester United ante el Bayern Múnich por 2-1. La primera oportunidad en que el feudo azulgrana albergó este partido decisivo fue en 1989, cuando el AC Milan se impuso categóricamente por 4-0 sobre el Steaua de Bucarest.

The UEFA Executive Committee has selected 𝐒𝐩𝐨𝐭𝐢𝐟𝐲 𝐂𝐚𝐦𝐩 𝐍𝐨𝐮 as the venue for the 2029 UEFA Men's Champions League Final 🏟️💙❤️https://t.co/7NXxU8WuBU — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 15, 2026

Orgullo institucional, avance de obras y calendario continental

La directiva del club catalán recibió la noticia con notable entusiasmo institucional. En un comunicado oficial, el presidente Joan Laporta calificó la designación como un orgullo inmenso para el barcelonismo y un claro reconocimiento internacional al proyecto del nuevo coliseo, destacando el impacto estratégico de la decisión.

Actualmente, el Spotify Camp Nou continúa con sus trabajos de remodelación integral y acondicionamiento técnico. Se prevé que para dentro de un año el estadio cuente con su nueva estructura de cubierta finalizada y alcance un aforo total de 104.000 espectadores, cifra que lo consolidará entre las recintos deportivos de mayor envergadura del planeta.

En ese sentido, la Champions League promete brindar un espectáculo sin precedentes en suelo catalán, donde el FC Barcelona buscará coronar el proceso de transformación de su mítico estadio al albergar la fiesta cumbre del fútbol europeo.