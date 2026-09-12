Novia de Adriano Farfán le dedica tierno mensaje donde grita su amor por él: "Gracias por hacerme feliz"

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La relación entre Adriano Farfán Klug y Hillary Meza continúa ganando protagonismo en redes sociales. La joven modelo se mostró emocionada al celebrar un mes más junto al hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug, compartiendo fotografías inéditas de ambos y un romántico mensaje que evidenció el especial momento que atraviesan, aunque esto contrastó con los comentarios de los internautas que están atentos a su romance.

El tierno mensaje de Hillary para Adriano

A través de su cuenta oficial de Instagram, Hillary Meza publicó un collage con diferentes momentos que ha compartido junto a Adriano. En las postales, ambos aparecen abrazados y sonrientes dentro de un restaurante, mientras otra imagen los muestra en un ascensor, donde el joven le da un beso mientras ella registra la escena.

Asimismo, la pareja compartió una fotografía desde la playa, sumando otra muestra de cariño a la publicación. Con estas imágenes, Hillary dejó ver la cercanía que mantiene con el joven y quiso marcar de una manera especial la fecha que representa un nuevo mes de su relación.

Además de las fotografías, la modelo acompañó la publicación con un emotivo mensaje dedicado a Adriano, en el que expresó lo feliz que se siente a su lado y destacó que ambos continúan eligiéndose mientras avanzan juntos en esta etapa de su romance.

"Un mes más eligiéndonos!! Gracias por hacerme tan feliz, mi campeón", escribió la joven.

Novia de Adriano Farfán lo sorprende con tierno mensaje en redes

Por su parte, Adriano no dejó pasar el gesto de su novia y reaccionó a la publicación con una carita enamorada y un corazón rojo, demostrando que también está muy enamorado de su novia.

¿Quién es la novia de Adriano Farfán?

Hace unos días, el joven deportista compartió en su cuenta de TikTok una serie de fotografías en las que repasó distintos recuerdos familiares. Entre las imágenes apareció Melissa Klug durante su juventud, sosteniendo a Adriano cuando todavía era un bebé.

Sin embargo, fue la tercera fotografía la que rápidamente concentró la atención de los usuarios. En ella aparece Hillary Meza, una joven influencer de 18 años, en lo que aparentemente sería una habitación.

La publicación tomó todavía más fuerza por la interacción entre ambos. Hillary Meza dejó el mensaje "Te adoro", mientras que Adriano Farfán respondió públicamente con un cariñoso "Mi reina", acompañado de un emoji de corazón. Y claro, en redes sociales el detalle no pasó desapercibido.