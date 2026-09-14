Tilsa Lozano atropelló a Miguel Hidalgo, padre de sus hijos, tras encontrarlo con otra mujer: "No fue a gran velocidad"

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tilsa Lozano volvió a sacar un episodio del pasado que dejó a más de uno con la mandíbula en el piso. La conductora confesó en Tres al Hilo que atropelló a Miguel Hidalgo, padre de sus hijos, luego de encontrarlo con otra mujer cuando ella tenía siete meses de embarazo.

Tilsa encontró a Miguel Hidalgo con otra

Todo salió a la luz durante una conversación en el pódcast Tres al Hilo, donde Tilsa Lozano hablaba junto a Gabriel Calvo y Mateo Cedrón sobre las actitudes "tóxicas" dentro de las relaciones de pareja.

La exmodelo aseguró que ahora maneja los problemas sentimentales de una manera muy distinta y que, si algo le molesta, prefiere simplemente alejarse. Sin embargo, reconoció que años atrás no reaccionaba de la misma forma y recordó lo que calificó como uno de sus peores momentos de "toxicidad".

"Yo no soy tan tóxica, ya me rehabilité. Yo antes peleaba y todo, pero ahora si algo me llega, me desaparezco y ya. Mi peor toxicidad, tengo dos. Una vez atropellé al papá de mis hijos embarazada", contó.

Según explicó, el hecho ocurrió en Punta Hermosa, cuando se encontraba embarazada de siete meses de su segundo hijo. En aquel momento, Miguel Hidalgo le habría dicho que iba a regresar a Lima.

Pero la cosa cambió cuando Tilsa Lozano salió a comprar un postre y vio pasar la camioneta del padre de sus hijos acompañado por otra mujer.

"Estábamos juntos en un lugar y yo estaba con el Zorro. Tenía siete meses. Me dice, me voy a Lima. Estábamos en Punta Hermosa. Me voy a comprar un postre y veo su camioneta pasando con una hue... y yo embarazada", relató.

Tilsa reveló que atropelló a Miguel Hidalgo

La situación, según su propio relato, se calentó rápidamente. Tilsa contó que utilizó su camioneta para cerrarle el paso al vehículo de Miguel Hidalgo y empezó a reclamarle. "Le cerré la puerta con mi camioneta y empecé a golpear la luna para que se baje la h**, me trepé encima del carro", recordó.

Luego, cuando Miguel Hidalgo bajó de su vehículo, ocurrió el episodio que hasta ahora ella misma recuerda como una de sus reacciones más impulsivas.

"De ahí, se bajó él y, cuando se baja, yo con mi carro lo atropello. Y se quedó colgado del capot. No lo atropellé a gran velocidad, sino despacito", relató Lozano.

Sus declaraciones dejaron sorprendidos a sus compañeros de pódcast. Incluso Gabriel Calvo intentó ponerle freno al asunto y le dijo: "Yo creería que no deberías contarlo". Pero Tilsa continuó con su historia.

Además, reveló que la noticia se regó rapidísimo entre sus conocidos. "A los cinco minutos recibí un mensaje de mi mejor amigo, qué m... está pasando, me está escribiendo todo el mundo que acabas de atropellar al padre de tus hijos", contó.

De esta manera, Tilsa Lozano reveló que atropelló a Miguel Hidalgo, padre de sus hijos, durante un episodio de celos ocurrido en Punta Hermosa, cuando tenía siete meses de embarazo y lo vio en su camioneta con otra mujer.