RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Caos vehicular

Accidente en Pueblo Libre: dos furgonetas se quedan atrapadas al mismo tiempo bajo puente de Av. La Marina

El tránsito en el cruce de las avenidas Brasil y La Marina, en Pueblo Libre, quedó parcialmente paralizado tras un insólito incidente donde ambos vehículos de carga ligera encajaron al mismo tiempo debajo de la estructura vial.

El accidente ocasionó congestión vehicular.
El accidente ocasionó congestión vehicular. (Composición: Exitosa)

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/09/2026

Síguenos en Google News Google News

Un insólito y perjudicial incidente vehicular se registró en el distrito de Pueblo Libre, exactamente a la altura de la cuadra 28 de la avenida Brasil, en la estructura del puente que sirve como vía de acceso e interconexión con la avenida La Marina. En dicho punto, dos furgonetas de transporte de carga ligera quedaron atascadas de manera simultánea al intentar continuar por debajo del paso a desnivel sin calcular adecuadamente la altura del viaducto, quedando ambas unidades totalmente incrustadas en la intersección de la estructura con la vía principal.

En desarrollo...

VMT: Cierran temporalmente el bypass de la av. Pachacútec por agua empozada tras intensa llovizna
Lee también

VMT: Cierran temporalmente el bypass de la av. Pachacútec por agua empozada tras intensa llovizna

San Isidro: conductor sobrevive de milagro tras estrellarse en Vía Expresa y dar tres vueltas de campana
Lee también

San Isidro: conductor sobrevive de milagro tras estrellarse en Vía Expresa y dar tres vueltas de campana

Temas relacionados

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA