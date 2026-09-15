Accidente en Pueblo Libre: dos furgonetas se quedan atrapadas al mismo tiempo bajo puente de Av. La Marina

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un insólito y perjudicial incidente vehicular se registró en el distrito de Pueblo Libre, exactamente a la altura de la cuadra 28 de la avenida Brasil, en la estructura del puente que sirve como vía de acceso e interconexión con la avenida La Marina. En dicho punto, dos furgonetas de transporte de carga ligera quedaron atascadas de manera simultánea al intentar continuar por debajo del paso a desnivel sin calcular adecuadamente la altura del viaducto, quedando ambas unidades totalmente incrustadas en la intersección de la estructura con la vía principal.

En desarrollo...