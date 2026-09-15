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Vestimenta con raíces

Los Mirlos lucirán arte shipibo en prendas que usarán en su presentación en el Tiny Desk: camisas hechas por artesanas y llevan el arte kené

En entrevista con Exitosa, Alessandra Durand, diseñadora peruana y fundadora de Kené Kaya, brindó detalles sobre la indumentaria que utilizarán Los Mirlos en su presentación en el concierto acústico, Tiny Desk.

Los Mirlos lucirán arte shipibo en prendas que usarán en su presentación en el T
Los Mirlos lucirán arte shipibo en prendas que usarán en su presentación en el T (Composición: Exitosa)

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/09/2026

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En entrevista exclusiva con Exitosa, Alessandra Durand, diseñadora de modas peruana y fundadora de Kené Kaya, habló sobre la indumentaria que utilizarán los miembros de Los Mirlos para su presentación en el Tiny Desk de Estados Unidos que se caracteriza por el arte shipibo.

Detalló que las camisas fueron hechas a mano por dos artesanas y que tienen el arte Kené. Además, también trabajaron en las pulseras basada en el arte ancestral geométrico Xao Kené, que representan los patrones de peces en el río.

 

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