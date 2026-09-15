Los Mirlos lucirán arte shipibo en prendas que usarán en su presentación en el Tiny Desk: camisas hechas por artesanas y llevan el arte kené

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista exclusiva con Exitosa, Alessandra Durand, diseñadora de modas peruana y fundadora de Kené Kaya, habló sobre la indumentaria que utilizarán los miembros de Los Mirlos para su presentación en el Tiny Desk de Estados Unidos que se caracteriza por el arte shipibo.

Detalló que las camisas fueron hechas a mano por dos artesanas y que tienen el arte Kené. Además, también trabajaron en las pulseras basada en el arte ancestral geométrico Xao Kené, que representan los patrones de peces en el río.

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