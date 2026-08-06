Elecciones Regionales y Municipales: estas son las fechas decisivas que marcarán el camino hacia los comicios de octubre

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 continúan desarrollándose conforme al calendario aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

A menos de dos meses de la votación del 4 de octubre, el proceso entra en una etapa clave con plazos que definirán las candidaturas, resolverán eventuales exclusiones y permitirán a la ciudadanía conocer quiénes competirán por los gobiernos regionales y municipios del país.

Inscripción definitiva

Uno de los hitos más importantes será el 3 de septiembre, fecha límite para que queden resueltas las apelaciones relacionadas con solicitudes de inscripción de listas de candidatos.

Ese mismo día también vencerá el plazo para que los Jurados Electorales Especiales inscriban de manera definitiva las fórmulas y listas que participarán en la contienda, consolidando así la oferta electoral en todo el país.

Jurado Electoral Especial de Lima Centro

Últimas exclusiones

Durante septiembre también continuará la evaluación de posibles exclusiones de postulantes. El cronograma establece el 14 de septiembre como plazo máximo para retirar candidatos por omisión de información en sus declaraciones juradas de hoja de vida.

Mientras que el 3 de octubre será la fecha límite para excluir aspirantes por situaciones jurídicas contempladas en la legislación electoral, apenas un día antes de la elección.

Día de votación

La jornada electoral se llevará a cabo el domingo 4 de octubre de 2026. Ese día millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, además de regidores.

Con ello culminará un proceso que se inició meses atrás y que busca asegurar una renovación ordenada de las autoridades subnacionales para el periodo 2027-2030.

Los organismos electorales exhortaron a la población a mantenerse informada sobre las siguientes etapas y cumplir con sus responsabilidades como electores.

Peruanos ejercerán el sufragio municipal y regional el 4 de octubre

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 avanzan de acuerdo con el cronograma establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). A menos de dos meses de los comicios del 4 de octubre, el proceso ingresa a una fase determinante en la que se definirán las postulaciones, posibles tachas y exclusiones.