¿Por qué no se instalaron las geomallas? Alcalde responsabiliza a la ANA por anular proyecto

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Santa Eulalia, Luis Juan Ñahuis Candiotti, explicó la razón por la que no se instalaron las geomallas halladas en el distrito de Huarochirí.

Sobre ello, la autoridad edil afirmó que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a través de una resolución declaró el proyecto como "nulo".

Denuncia abandono estatal

Ñahuis Candiotti, denunció más de tres años de abandono y cuestionó la falta de respuesta ante sus pedidos para instalar las geomallas.

"Hemos estado durante más de tres años en abandono. Reuniones constantes con la ANA, Contraloría y Defensoría del Pueblo, todos han estado frente a las mallas, pero lamentablemente han hecho oídos sordos. Por las puras hicimos reuniones y marchas, hemos tomado la Carretera Central, hemos estado en el puente Los Ángeles y hay un alcalde denunciado.", afirmó.

Asimismo, señaló que las reuniones y movilizaciones de vecinos de las zonas de Chaclacayo, Chosica y de la propia Santa Eulalia, pero no tuvieron resultados, por lo que exigió al Gobierno central ejecutar estas obras para proteger a la población.

Geomallas en prácticamente estado de abandono tras anulación de proyecto

Prioriza salvar vidas

El burgomaestre cuestionó la cancelación del contrato para montar las geomallas, pese al adelanto entregado y el avance del proyecto impulsado por la ANA.

La autoridad enfatizó que la prioridad no es recuperar fondos, sino concretar las obras que permitan proteger la vida de los pobladores.

"El ANA lo mandó a fabricar, hizo un proyecto, ejecutó el expediente, y al momento de instalarlo, declararon nulo ese contrato. Se le había dado un adelanto de 7 millones a esta empresa a traés de esa segunda unidad ejecutora, desarticularon el proyecto. ¿Y qué dice el Estado a través del ANA? Que no hay problema ni hay daño porque se ejecutó la fianza, y el dinero está a buen recaudo. Pero de eso no se trata, si no de salvar vidas", declaró.

El ANA (Autoridad Nacional del Agua), perteneciente al Min. de Desarrollo Agrario se encargó de cancelar el proyecto

Avances fueron frenados

Añadió que el proyecto de geomallas ya estaba encaminado, con maquinaria y coordinación con los vecinos, hasta que la ANA lo declaró nulo mediante una resolución.

El alcalde atribuyó los retrasos a la anulación del proceso y a los constantes cambios de directivos en la entidad.

"Exactamente en junio llegan todas las máqueinas llegan a Santa Eulalia en 2024, ya se había hecho el trabajo con la población, el consentimiento, la concientización, hemos estado en la zona de instalación. Todo estaba encaminado, pero, a través de una resolución, el ANA declara que el proyecto es nulo. Otra de las razones de la baja del proyecto es el cambio constante de directivos" , sostuvo.

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Santa Eulalia insistió en que la prioridad debe ser reactivar el proyecto de mallas geodinámicas y no solo resolver aspectos administrativos. Además, pidió al Gobierno central tomar acciones concretas para evitar nuevos riesgos y brindar seguridad a los pobladores.