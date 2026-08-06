Papa León XIV volverá a Chiclayo y recorrerá seis lugares que marcaron su historia pastoral

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El esperado viaje del papa León XIV al Perú tendrá uno de sus momentos más significativos en Chiclayo. Durante su permanencia en el país, el Santo Padre desarrollará una agenda especial donde desempeñó gran parte de su labor pastoral antes de asumir el liderazgo de la Iglesia Católica.

Su itinerario contempla el recorrido por seis lugares estrechamente vinculados con su servicio como obispo, además de encuentros con la población y actividades de carácter religioso que ya generan gran expectativa entre los fieles.

Papa León XIV en la celebración del Corpus Christi en Chiclayo (2015)

Ruta de fe

Entre los puntos confirmados figura la Catedral de Chiclayo, sede de la diócesis que dirigió durante varios años. También acudirá al Santuario de Nuestra Señora de la Paz, uno de los principales centros de devoción de la región.

A estos espacios se suman la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, donde mantuvo una constante cercanía con la comunidad académica, además de los distritos de Santa Cruz y Zaña, localidades que recibieron en diversas oportunidades su visita cuando ejercía funciones pastorales. Y finalmente, las pampas del Parque Industrial de Reque.

Algunos puntos de visita del Santo Padre en la ciudad de Chiclayo

Misa multitudinaria

Uno de los actos principales será la misa en las pampas del Parque Industrial de Reque. Ante la masiva asistencia prevista, las autoridades coordinan medidas de seguridad, transporte y logística.

La ceremonia busca convertirse en uno de los eventos religiosos más importantes del año y simbolizará el reencuentro del Pontífice con la comunidad que acompañó su misión durante su etapa en Lambayeque.

Planos para el megaescenario en las pampas del Parque Industrial de Reque

Preparativos avanzan

La Diócesis de Chiclayo confirmó que el papa León XIV permanecerá en territorio peruano del 11 al 17 de noviembre. Tras conocerse el cronograma oficial, aumentó el movimiento de fieles en los alrededores de la catedral y en otros templos de la ciudad, mientras instituciones públicas y privadas ultiman los preparativos para recibir al Santo Padre.

La visita también impulsará el turismo religioso y permitirá mostrar al mundo los lugares que formaron parte de la vida y el ministerio del primer pontífice con una estrecha vinculación pastoral con el Perú.

Imponente estatua del papa León XIV en Chiclayo

La visita del papa León XIV al Perú tendrá uno de sus actos más destacados en Chiclayo. En esa ciudad, donde desarrolló buena parte de su misión pastoral antes de convertirse en líder de la Iglesia Católica, cumplirá una agenda especial. Su recorrido incluirá seis lugares emblemáticos ligados a su labor como obispo.