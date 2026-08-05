Keiko Fujimori y la urgencia de un plan frente a minería ilegal, que ya supera al narcotráfico, según experto

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La minería ilegal se ha consolidado como la actividad ilícita más lucrativa del país, incluso por encima del narcotráfico. Así lo afirmó el experto en temas mineros Iván Arenas, quien en diálogo con Exitosa advirtió que este fenómeno no solo alimenta economías criminales, sino que también ha escalado hasta el ámbito político y legislativo.

La advertencia del especialista

Arenas explicó que la minería ilegal es hoy el origen de múltiples delitos, desde la delincuencia común hasta la extorsión y el sicariato, advirtiendo además que los funcionarios que designe el gobierno para combatirla, tendrá la difícil tarea de enfrentarse a lo que esta representa y la creciente violencia que trae consigo.

"Quien atienda la minería ilegal va a atender un tema que es partera de la enorme violencia que tenemos en estos momentos", señaló.

Según sus cálculos, la extracción ilícita de oro generó entre 12 mil y 13 mil millones de dólares en 2025, mientras que el narcotráfico produjo alrededor de 7,500 a 8,000 millones. "La minería ilegal le saca 4 mil millones de ventaja, por lo que ya ha sobrepasado al narcotráfico", puntualizó.

El especialista subrayó que esta actividad ilícita se ha convertido en el principal motor de las economías ilegales, con capacidad de financiar redes criminales y penetrar instituciones del Estado.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el experto en minería ilegal Iván Arenas, señaló que la minería ilegal se ha vuelto en el principal motor de economías ilícitas, por encima del narcotráfico. Además, señaló que este problema ha llegado a entidades del... pic.twitter.com/yfkAuL8TdV — Exitosa Noticias (@exitosape) August 6, 2026

Críticas a los poderes del Estado

Arenas lamentó que la lucha contra la minería ilegal no aparezca como un eje central en el mensaje a la Nación de Keiko Fujimori ni en el borrador de facultades legislativas el cual se presentaría al Congreso durante la próxima semana, confirmado por la propia mandataria.

"Tampoco se ve mucho en ese borrador del pedido de facultades. Estamos esperando cuál va a ser el desarrollo que tenga el apartado de la minería ilegal", advirtió.

El experto recordó que el problema se ha extendido hasta el Legislativo, donde en gestiones anteriores se aprobaron ampliaciones del Reinfo, mecanismo que ha sido cuestionado por favorecer a sectores informales. Según Arenas, al menos siete parlamentarios actuales estarían promoviendo estas prácticas desde sus despachos, defendiendo futuras ampliaciones y manteniendo vínculos con sectores informales e incluso ilegales.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el experto en minería ilegal Iván Arenas, sostuvo que la forma como se han dado el robo de cargamentos de oro en la capital muestra que proviene de la minería ilegal debido a la falta de trazabilidad. Señaló que... pic.twitter.com/LFQezPB4XE — Exitosa Noticias (@exitosape) August 6, 2026

La minería ilegal no solo ha desplazado al narcotráfico como principal fuente de ingresos ilícitos, sino que también se ha convertido en un factor de violencia y corrupción institucional. La advertencia de Iván Arenas pone en evidencia la magnitud del problema y la necesidad de que el gobierno defina una estrategia clara y contundente para enfrentarlo.

La ausencia de propuestas específicas en el discurso presidencial y en el borrador de facultades legislativas refuerza la percepción de un vacío en la política pública frente a un fenómeno que ya mueve miles de millones de dólares y que amenaza con seguir expandiéndose en el país.