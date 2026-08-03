¡Alarmante! Atentado con camión bomba deja 11 heridos en Colombia a días del cambio presidencial

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un atentado con un camión bomba dejó al menos 11 personas heridas la madrugada del sábado en la ciudad colombiana de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. El ataque ocurrió frente a una estación de Policía y elevó la preocupación por el recrudecimiento de la violencia, especialmente porque sucede a pocos días del cambio de mando presidencial en el país.

Alerta por camión bomba en Colombia

De acuerdo con el balance preliminar de las autoridades, entre los heridos figuran ocho policías y tres civiles. La explosión también provocó severos daños en viviendas y establecimientos comerciales cercanos al comando policial, ubicado en el barrio Tasajero. Horas después del estallido inicial, se reportó el lanzamiento de otros artefactos explosivos en la misma zona, aumentando la tensión entre los habitantes.

📍#Cúcuta

Un atentado con carro bomba frente al comando de la Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, dejó 11 personas heridas: ocho policías y tres civiles, según los reportes conocidos tras la explosión. pic.twitter.com/cQt3WF27PY — ENTÉRATE 📢 (@enterate_0812) August 2, 2026

Las investigaciones apuntan a identificar a los responsables del atentado, mientras las autoridades anunciaron una recompensa para obtener información que facilite las capturas. Según los primeros reportes, el camión utilizado para transportar los explosivos no despertó sospechas porque transitaba por un sector donde, durante la madrugada, es habitual la circulación de vehículos que abastecen el cercano mercado de Cenabastos.

Tensión por cambios políticos en Colombia

El ataque cobró especial relevancia por el contexto político que atraviesa Colombia. El atentado ocurrió apenas unos días antes de la investidura del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien asumirá oficialmente el cargo el próximo 7 de agosto en reemplazo de Gustavo Petro. El presidente electo se ha manifestado sobre el atentado terrorista a través de rede sociales.

"Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia", escribió Espriella en X (antes Twitter).

Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia.



El terrorismo no intimidará a Colombia ni... https://t.co/awvUm1WaLf — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 1, 2026

Mientras tanto, Cúcuta permanece bajo estrictas medidas de vigilancia y las autoridades reforzaron la presencia de efectivos en puntos estratégicos de la ciudad. Norte de Santander continúa siendo una de las regiones más afectadas por la violencia debido a la presencia de grupos armados ilegales, lo que mantiene en alerta a la población y convierte este atentado en un nuevo desafío para el próximo gobierno colombiano.

De esta manera, el atentado refleja los desafíos de seguridad que enfrentará el próximo gobierno colombiano, en un escenario marcado por la presencia de grupos armados ilegales y el aumento de la violencia en algunas regiones. A pocos días del cambio de mando, el ataque vuelve a poner la lucha contra el terrorismo como una prioridad nacional.