Famoso influencer fue asesinado a balazos en plena transmisión en vivo y a pocos metros de la Fiscalía

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una transmisión en vivo que parecía transcurrir con normalidad terminó convirtiéndose en el registro de un crimen que ha conmocionado a miles de usuarios en redes sociales. Lo que comenzó como una interacción con seguidores acabó de forma violenta cuando un joven creador de contenido fue atacado a balazos en plena vía pública, dejando un impactante video que rápidamente se viralizó y abrió una nueva investigación en Sinaloa.

Asesinan influencer en pleno 'live'

La víctima fue identificada como César Gastélum, uno de los influencers más populares de Culiacán, Sinaloa. El creador de contenido, de 20 años, fue asesinado la noche del martes 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo desde el estacionamiento de un restaurante de comida rápida, ubicado sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, a pocos metros de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Según los primeros reportes, Gastélum se encontraba acompañado por otros creadores de contenido, con quienes participaba en una dinámica caracterizados como repartidores de comida. En ese momento, dos hombres a bordo de una motocicleta se aproximaron al grupo y, tras un primer recorrido por la zona, regresaron pocos minutos después para abrir fuego directamente contra el influencer.

La transmisión permitió registrar instantes previos al ataque, en los que tanto César como sus acompañantes mostraron preocupación por la presencia de los motociclistas. Segundos después del atentado, el video captó el caos generado entre quienes se encontraban con él, mientras los agresores escapaban del lugar en la misma motocicleta sin dejar rastro.

⚠️ IMAGENES SENSIBLES | Asesinan al influencer CÉSAR GASTÉLUM en Culiacán mientras grababa contenido



El creador de contenido fue atacado por hombres armados en el sector Tres Ríos, en Culiacán pic.twitter.com/4Cm1nC79SS — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 5, 2026

Elementos de la Policía Municipal, personal del Ejército Mexicano y peritos de la Fiscalía acudieron a la escena para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes. Las autoridades analizan la grabación difundida en redes sociales como una de las principales evidencias para reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables, quienes hasta el momento permanecen prófugos.

¿Quién era César Gastélum?

Conocido en internet como "El Alucín de Culiacán" y también como "Cesarín", César Gastélum había construido una sólida comunidad gracias a sus videos de humor, retos, videojuegos y escenas de la vida cotidiana en Sinaloa. Su estilo espontáneo y cercano conectó rápidamente con un público joven, que impulsó su crecimiento en diferentes plataformas.

El influencer acumulaba más de 577 mil seguidores en TikTok, millones de reacciones a sus publicaciones y también mantenía actividad constante en Kick, Instagram y YouTube. En esta última plataforma compartía blogs, aventuras, contenido gastronómico, recopilaciones virales y momentos personales, mostrando una faceta cada vez más cercana con sus seguidores.

En los últimos meses, Gastélum había comenzado a diversificar su contenido con publicaciones más íntimas sobre su vida personal y colaboraciones frecuentes con otros influencers, entre ellos "La Beba", por lo que su repentina muerte no solo deja un profundo vacío entre familiares y amigos, sino también entre la comunidad digital que lo acompañó durante su ascenso y que hoy lamenta el trágico final de uno de los rostros jóvenes más conocidos de las redes sociales en Sinaloa.