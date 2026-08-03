Mark Vito revela cuál es su nuevo trabajo tras abandonar Perú de forma sorpresiva: "Es fácil ganar plata"

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mark Vito volvió a sorprender a sus seguidores tras reaparecer en redes sociales desde Estados Unidos, luego de un viaje que tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores. Días atrás, el influencer generó todo tipo de comentarios al mostrarse en un aeropuerto con una maleta, alimentando especulaciones sobre una inesperada salida del Perú que terminó convirtiéndose en tendencia.

Sin embargo, el exesposo de Keiko Fujimori aclaró el misterio con una nueva publicación en TikTok, donde reveló cuál es la actividad que ahora realiza en territorio estadounidense. En el video aparece desempeñándose como cuidador de perros, una labor que presentó con el característico humor que suele imprimir a sus contenidos y con la que volvió a captar la atención de su comunidad digital.

"Primer día de trabajo en Estados Unidos como cuidador de perros... aquí fácil es ganar plata en Estados Unidos cuidando perros... Lucy, ay", dijo de forma graciosa.

¿Mark Vito fue realmente 'expulsado' de Perú?

Asimismo, quedó claro que toda la expectativa surgida por su reciente viaje formó parte de una estrategia de entretenimiento para redes sociales. La escena en la que Leslie Echevarría bromeaba con que lo estaba "devolviendo" a su país no respondía a ninguna medida oficial, sino que fue creada como parte de un contenido humorístico que muchos usuarios interpretaron inicialmente como una situación real.

La publicación no tardó en viralizarse y provocó una ola de reacciones entre sus seguidores. Muchos destacaron la creatividad de Mark Vito para convertir situaciones cotidianas en contenido entretenido, mientras otros elogiaron la química que mantiene con Leslie Echevarría en sus videos, una combinación que, según los comentarios, ha logrado conectar con el público.

Mark Vito se luce en toma de mando de Keiko Fujimori

Mark Vito Villanella y su pareja Leslie Echavarría participaron junto a Keiko Fujimori en eventos oficiales por Fiestas Patrias, donde compartieron momentos públicos durante la cena de gala y la tradicional Gran Parada y Desfile Cívico Militar. La reunión ocurrió en medio de actividades protocolares.

La presencia de Leslie Echavarría junto a Mark Vito y Keiko Fujimori se produjo luego de que ambos mantuvieran una relación de respeto tras su separación. La situación fue destacada debido al vínculo familiar que continúan manteniendo por sus hijas y las actividades compartidas.

Según registros, Mark Vito había expresado previamente sus buenos deseos hacia Keiko Fujimori por la nueva etapa política que afronta, además de señalar que mantienen una comunicación enfocada en el bienestar de sus hijas. La relación entre ambos continúa siendo de carácter familiar.