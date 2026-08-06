Keiko Fujimori recibió a representantes de Panam Sports: "Dejaremos el nombre del Perú bien en alto"

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori ratificó el compromiso de su gestión con la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, al asegurar que el Estado trabajará para garantizar el éxito del certamen y proyectar una imagen positiva del país ante el mundo.

Esto se dio mientras sostenía una reunión pública con los representantes de Panam Sports. Además, agradeció la presencia de la galardonada gimnasta, Simone Biles.

Compromiso oficial

La mandataria sostuvo que el Ejecutivo respaldará todas las acciones necesarias para cumplir con la organización del torneo y afirmó que el Perú demostrará nuevamente su capacidad para albergar eventos deportivos de gran magnitud.

Legado deportivo

Fujimori resaltó que la infraestructura construida para Lima 2019 representa una ventaja para la próxima edición y permitirá recibir a miles de atletas en escenarios modernos y adecuados para las distintas disciplinas.

Asimismo, señaló que trabajará de manera coordinada con los ministerios de Economía y Educación para garantizar el desarrollo de las obras y de la organización del evento, con el objetivo de superar el éxito alcanzado en 2019.

Keiko Fujimori tuvo charla con representantes de Panam Sports

Objetivo nacional

La jefa de Estado afirmó que los Juegos serán una oportunidad para fortalecer el deporte, promover el talento de los atletas peruanos y mostrar al país como un anfitrión de primer nivel. Además, expresó su confianza en que el esfuerzo conjunto permitirá dejar al Perú "en lo más alto" durante la cita continental.

Delegación deportiva de Perú en los juegos de Lima 2019

Invitada estelar

Durante el acto, la presidenta Fujimori dio la bienvenida a la multicampeona olímpica estadounidense, Simone Biles, a quien calificó como una inspiración para millones de personas. Además, destacó que su acto de presencia refuerza la relevancia internacional de Lima 2027.

La presidenta peruana saludó la llegada de la atleta Simone Biles

La presidenta Keiko Fujimori reafirmó el respaldo de su gobierno a la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, al señalar que el Estado impulsará las acciones necesarias para asegurar el éxito del evento y fortalecer la imagen del Perú a nivel internacional.

Estas declaraciones las brindó durante una sesión con representantes de Panam Sports, donde también expresó su agradecimiento por la presencia de la reconocida gimnasta Simone Biles.