Keiko Fujimori dispone reactivar instalación de geomallas en Santa Eulalia ante llegada del fenómeno El Niño

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, visitó este 5 de agosto el distrito de Santa Eulalia, Huarochirí, para anunciar la reactivación del proyecto de instalación de geomallas y diques en quebradas expuestas a huaicos.

La mandataria confirmó que 12 geomallas y 35 diques serán colocados en diversos sectores, luego de permanecer almacenados durante dos años sin cumplir la función para la cual fueron adquiridos.

La supervisión presidencial y el anuncio

Durante la inspección realizada junto al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y el alcalde distrital, Luis Ñahuis, Fujimori señaló que las estructuras de acero, fabricadas en Suiza y diseñadas a la medida de cada quebrada, serán utilizadas para proteger a la población frente a las lluvias intensas y los huaicos que se esperan con la llegada del Fenómeno El Niño.

"Estas geomallas fueron adquiridas hace tres años, están en este almacén tirados desde hace dos años atrás. El Ministro de agricultura hoy va a sustentar en el Consejo de Ministros para poder utilizar estas 12 geomallas y 35 diques", declaró la jefa de Estado.

🔴🔵🚨 #AHORA | La presidenta Keiko Fujimori realizó una supervisión en un almacén de geomallas en Santa Eulalia, en donde estos elementos llevaban sin uso dos años luego de ser adquiridas en el 2023. Indicó que el titular del MIDAGRI sustentará ante la PCM el uso de 12 geomallas... pic.twitter.com/OZqJhZaaKo — Exitosa Noticias (@exitosape) August 5, 2026

El proyecto contempla una inversión de S/ 70 millones y un plazo de instalación de entre tres y cuatro meses, con trabajos programados entre agosto y diciembre de este año.

Las geomallas estarán destinadas a quebradas como Huascarán, Río Seco, Yanacoto, Quirio, Cupiche, Cashahuacra, La Ronda, Señor de los Milagros, Chacrasana y Huayaringa, mientras que los diques se colocarán en sectores como Santa Inés I y II, Cóndores I y II, Cusipata, Manzana G, X5, X6, Huascata, Panorama, Ñaña, Caraponguillo y Laguna.

Objetivos y coordinación

Fujimori remarcó que el esfuerzo del Ejecutivo está orientado a salvaguardar vidas humanas, proteger cultivos y preparar a las ciudades frente a emergencias. Además, informó que existe coordinación permanente entre los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego y de Defensa para distribuir maquinaria y ejecutar trabajos de descolmatación en diferentes regiones del país.

La mandataria subrayó además que la Contraloría y las procuradurías deberán determinar responsabilidades por los materiales adquiridos en años anteriores que permanecieron almacenados sin ser utilizados.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | La presidenta Keiko Fujimori aseguró que su gobierno está priorizando el salvaguardar vidas ante las consecuencias del fenómeno de El Niño, con descolmataciones, protección de defensas ribereñas o colocación de geomallas. No obstante, instó a quienes... pic.twitter.com/ailDXabHm5 — Exitosa Noticias (@exitosape) August 5, 2026

Cabe señalar que días antes de que Fujimori asumiera la presidencia, el alcalde Luis Ñahuis había exigido públicamente que el Gobierno disponga la pronta instalación de las geomallas almacenadas, advirtiendo que más de 5,000 personas estaban en riesgo directo.

La decisión de reactivar la instalación de geomallas en Santa Eulalia llega en un momento crítico, con la proximidad de las lluvias intensas y el riesgo de huaicos que históricamente han golpeado la zona. El anuncio presidencial busca transmitir confianza y demostrar capacidad de respuesta frente a la emergencia climática.