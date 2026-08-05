RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Prevención de desastre

Keiko Fujimori dispone reactivar instalación de geomallas en Santa Eulalia ante llegada del fenómeno El Niño

Durante una visita inopinada, la presidenta supervisó el almacén donde se guardaba estructuras sin usar desde hace dos años y dispuso su pronta colocación en quebradas vulnerables de Huarochirí.

Madataria dispuso la reactivación de labores para enfrentar fenómeno El Niño.
Madataria dispuso la reactivación de labores para enfrentar fenómeno El Niño. (Composición Exitosa)

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/08/2026

Síguenos en Google News Google News

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, visitó este 5 de agosto el distrito de Santa Eulalia, Huarochirí, para anunciar la reactivación del proyecto de instalación de geomallas y diques en quebradas expuestas a huaicos.

La mandataria confirmó que 12 geomallas y 35 diques serán colocados en diversos sectores, luego de permanecer almacenados durante dos años sin cumplir la función para la cual fueron adquiridos.

La supervisión presidencial y el anuncio

Durante la inspección realizada junto al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y el alcalde distrital, Luis Ñahuis, Fujimori señaló que las estructuras de acero, fabricadas en Suiza y diseñadas a la medida de cada quebrada, serán utilizadas para proteger a la población frente a las lluvias intensas y los huaicos que se esperan con la llegada del Fenómeno El Niño.

"Estas geomallas fueron adquiridas hace tres años, están en este almacén tirados desde hace dos años atrás. El Ministro de agricultura hoy va a sustentar en el Consejo de Ministros para poder utilizar estas 12 geomallas y 35 diques", declaró la jefa de Estado.

Keiko Fujimori: "Mi gobierno está priorizando salvaguardar vidas" ante el fenómeno de El Niño
Lee también

Keiko Fujimori: "Mi gobierno está priorizando salvaguardar vidas" ante el fenómeno de El Niño

El proyecto contempla una inversión de S/ 70 millones y un plazo de instalación de entre tres y cuatro meses, con trabajos programados entre agosto y diciembre de este año.

Las geomallas estarán destinadas a quebradas como Huascarán, Río Seco, Yanacoto, Quirio, Cupiche, Cashahuacra, La Ronda, Señor de los Milagros, Chacrasana y Huayaringa, mientras que los diques se colocarán en sectores como Santa Inés I y II, Cóndores I y II, Cusipata, Manzana G, X5, X6, Huascata, Panorama, Ñaña, Caraponguillo y Laguna.

Objetivos y coordinación

Fujimori remarcó que el esfuerzo del Ejecutivo está orientado a salvaguardar vidas humanas, proteger cultivos y preparar a las ciudades frente a emergencias. Además, informó que existe coordinación permanente entre los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego y de Defensa para distribuir maquinaria y ejecutar trabajos de descolmatación en diferentes regiones del país.

Carlos Espá responde si Keiko Fujimori viajará con el papa León XIV a las regiones durante su visita
Lee también

Carlos Espá responde si Keiko Fujimori viajará con el papa León XIV a las regiones durante su visita

La mandataria subrayó además que la Contraloría y las procuradurías deberán determinar responsabilidades por los materiales adquiridos en años anteriores que permanecieron almacenados sin ser utilizados.

Cabe señalar que días antes de que Fujimori asumiera la presidencia, el alcalde Luis Ñahuis había exigido públicamente que el Gobierno disponga la pronta instalación de las geomallas almacenadas, advirtiendo que más de 5,000 personas estaban en riesgo directo.

La decisión de reactivar la instalación de geomallas en Santa Eulalia llega en un momento crítico, con la proximidad de las lluvias intensas y el riesgo de huaicos que históricamente han golpeado la zona. El anuncio presidencial busca transmitir confianza y demostrar capacidad de respuesta frente a la emergencia climática.

Temas relacionados fenómeno El Niño geomallas huaicos Keiko Fujimori lluvias intensas Santa Eulalia

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA