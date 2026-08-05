Fallece Víctor Angobaldo, recordado personaje de la farándula peruana, en accidente de tránsito en Cañete

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Falleció Víctor Angobaldo tras un accidente de tránsito ocurrido en Cañete. El recordado personaje de televisión dejó de existir a los 63 años de edad.

El recordado personaje pintoresco de la farándula peruana y expareja de Shirley Cherres, perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito en la Panamericana Sur, a la altura de Cañete, cuando viajaba acompañado de otras personas.

Según información preliminar, el vehículo en el que se desplazaba se vio involucrado en el siniestro y, pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia, Angobaldo llegó sin vida al Hospital Regional Rezzola.

Por su parte, la actriz y comediante peruana Patricia Alquinta se encargó de confirmar la información. Muy apenada, indicó que la farándula está de duelo con esta terrible noticia.

"Hoy día la farándula está de luto... Quería informarles que ha fallecido Víctor Angobaldo, para muchos 'El chocolatito'... acaba de fallecer", informó muy afectada la exintegrante de Risas y Salsa.

¿Quién era Víctor Angobaldo?

Víctor Angobaldo era promotor de eventos de espectáculos. Además, trabajaba en una conocida y desaparecida fábrica de yogurt en el Perú, haciéndoles las relaciones públicas y las activaciones con los artistas. Sin embargo, durante su paso por Chollywood aseguró que era un acaudalado empresario y dueño de una discoteca.

El empresario que saltó a la fama en el año 2009, tras ser ampayado con la exporrista Shirley Cherres. También es recordado por el polémico troleo de Melcochita en el programa de Magaly Medina hace varios años.

El pedido de ayuda que hizo meses antes de su fallecimiento

Meses antes de confirmarse su fallecimiento, Víctor Angobaldo había reaparecido públicamente para revelar el delicado estado de salud que atravesaba.

En la emisión del pasado 1 de junio de "Magaly TV: La Firme", se informó que el expersonaje de la televisión peruana permanecía hospitalizado por una insuficiencia renal y que necesitaba con urgencia un trasplante de riñón.

En aquella oportunidad, Angobaldo hizo un llamado para encontrar un donante compatible y así poder continuar con vida.

"Me han dejado de funcionar los riñones y necesito que me ayuden a conseguir un riñón para poder vivir, porque si no tu amigo se va. El 80% se muere porque hay riñón compatible, Magaly ayúdame por favor", expresó entre lágrimas durante la entrevista.

En ese mismo programa, Magaly Medina recordó cómo Angobaldo llegó a convertirse en una figura conocida de la llamada "Chollywood". La conductora relató que fue el productor Ney Guerrero quien lo conoció mientras ambos coincidían en prisión, tras el proceso judicial que ella afrontó con Paolo Guerrero.

"Cuando salimos de prisión, Ney me dijo que había conocido a un personaje que estaba seguro que podía ser un gran personaje para el programa. Y así fue, convertimos a Víctor Angobaldo en un personaje de la tele, lo ennoviamos con Shirley Cherres porque nosotros los presentamos y no fue armado, fue algo que nació de los dos", recordó Medina, al rememorar los inicios de la trayectoria televisiva de Angobaldo.

La muerte del recordado Víctor Angobaldo pone fin a la historia de uno de los personajes más recordados de la televisión de espectáculos peruana.