Banco Central: Ejecutivo nombra a Luis Palomino, Inés Choy y Gustavo Yamada como nuevos directores

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno oficializó la incorporación de Luis Miguel Palomino Bonilla, Inés Marylin Choy Chong y Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki al Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

La decisión fue formalizada mediante una resolución suprema Nº 250-2026-PCM publicada en el diario oficial El Peruano y lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

Con estas designaciones, el Ejecutivo completa la elección de los integrantes que le corresponde nombrar dentro del máximo órgano de dirección de la entidad monetaria.

Resolución Suprema Nº 250-2026-PCM

Nuevos integrantes

Los tres profesionales asumirán funciones como directores del BCRP en representación del Poder Ejecutivo. Luis Palomino cuenta con experiencia en gestión económica y financiera, Inés Choy ha desarrollado una trayectoria en el ámbito económico y académico, mientras que Gustavo Yamada es un reconocido economista especializado en investigación, políticas públicas y mercado laboral. Su incorporación busca fortalecer la conducción técnica de la institución encargada de la política monetaria del país.

Luis Palomino, Inés Choy y Gustavo Yamada son nuevos directores del BCRP

Composición del directorio

La Constitución establece que el Directorio del Banco Central de Reserva está integrado por siete miembros. De ese total, cuatro son designados por el Poder Ejecutivo y tres por el Congreso de la República, mientras que el presidente del BCR es elegido por el Ejecutivo y ratificado por el Parlamento. Actualmente, Julio Velarde continúa al frente de la entidad, cargo que desempeña desde 2006.

Velarde seguirá al mando del BCRP

Julio Velarde permanecerá al frente del Banco Central de Reserva luego de aceptar la propuesta de la presidenta electa Keiko Fujimori, quien oficializó su designación el 6 de julio de 2026. Si el Senado ratifica su nombramiento, completará 25 años liderando el ente emisor tras dirigir la institución de forma ininterrumpida desde 2006.

Keiko Fujimori, al sumir la presidencia, respaldó a Velarde en el BCRP

Con la incorporación de Luis Palomino, Inés Choy y Gustavo Yamada, el Ejecutivo completa la designación de sus representantes en el Directorio del BCR, una institución clave para preservar la estabilidad monetaria y financiera del país.