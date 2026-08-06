Lima celebra el One Year to Go: cronograma del evento de la cuenta regresiva para los Panamericanos de 2027

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lima dio inicio a la cuenta regresiva de un año para los Juegos Panamericanos 2027 con el evento "One Year To Go", realizado en la Plaza Mayor de la capital. La celebración reunirá a autoridades, deportistas y público en general en una tarde llena de música, emoción y actividades.

Fiesta deportiva

Este jueves 6 de agosto desde las 2:45 p.m. de dará inicio al evento One Year to Go, que contará con la presencia de Simone Biles, considerada una de las gimnastas más destacadas de la historia, agrupaciones musicales y artísticas que se encargarán de darle color al espectáculo.

El público peruano y extranjero puede acceder gratuitamente mediante inscripción previa en la web de Teleticket, donde solo permiten conseguir dos entradas por persona.

Este jueves 6 de agosto comienza el conteo regresivo a Lima 2027

Experiencia para fans

Los asistentes tendrán garantizadas horas de entretenimiento y cultura. Según el programa oficial, la jornada iniciará a las 3:00 p.m. con un show musical familiar, que incluirá diversas presentaciones artísticas y la participación de invitados especiales.

Cronograma de One Year to Go - Lima 2027

Lima preparada

Los Juegos Panamericanos incluirán la participación de atletas de distintos países del continente y convertirán a la capital en el centro deportivo de América. Además, se espera un importante movimiento turístico y económico durante el certamen.

Será la segunda vez que la capital peruana albergue este evento deportivo, un acontecimiento histórico debido a las pocas ocasiones en las que una misma ciudad ha sido elegida como sede.

Gran celebración

El "One Year To Go" presentará una muestra de lo que vivirá el público durante Lima 2027, con espectáculos musicales, entretenimiento y experiencias pensadas para que los asistentes sean parte de una fiesta deportiva histórica.

Plaza Mayor de Lima se alista para recibir a peruanos y extranjeros.

Este 6 de agosto, Lima marca el inicio de la cuenta regresiva de un año para los Juegos Panamericanos 2027 con el evento "One Year To Go", que se desarrollará desde las 3:00 p.m. en la Plaza Mayor.

El espectáculo reunirá a autoridades, deportistas y público en general con espectáculos musicales y diversas actividades, y el ingreso será gratuito, previa inscripción a través de Teleticket.