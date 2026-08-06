Universitario contará con tres bajas para enfrentar a Sporting Cristal por el Torneo Clausura

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario buscará reponerse después de su caída en Cusco ante Cienciano del pasado fin de semanas. Y este viernes 7 de agosto, en la noche de su 102° aniversario tendrá un complicado desafío ante Sporting Cristal con varias bajas confirmadas.

El técnico argentino Héctor Cúper decidió no incluir a tres elementos ofensivos en la convocatoria, por lo que el equipo merengue llegará con menos variantes para este importante compromiso.

Ausencias importantes

Los tres futbolistas que quedaron descartados para el enfrentamiento ante los celestes en el Estadio Monumental son Piero Quispe, Edison Flores y Bryan Reyna, lo que representa una pérdida de experiencia y desequilibrio para el conjunto estudiantil.

Piero Quispe, Bryan Reyna y Edison Flores son las ausencias de Universitario

Cúper toma precauciones

En el caso de Piero Quispe y Bryan Reyna, la decisión estaría relacionada con su proceso de recuperación y adaptación física tras superar molestias. El comando técnico busca evitar riesgos y espera contar con ellos en mejores condiciones.

'Oreja' Flores no estará

Por su parte, Edison Flores tampoco fue considerado para el encuentro. El cuerpo técnico evaluó su situación y determinó que no formará parte de la nómina que buscará sumar tres puntos ante Sporting Cristal en el campeonato nacional.

Noche de su 102° aniversario

En la noche de aniversario por su fundación, Universitario tendrá la responsabilidad de hacer respetar su localía ante un clásico rival como Sporting Cristal. El duelo está programado para las 8:30 p. m. y será transmitido en exclusiva por L1 MAX a través de DirecTV (canales 604 y 1604 HD) y Movistar TV (canales 14 y 714 HD).

El enfrentamiento entre Universitario y Sporting Cristal será una de las pruebas más exigentes para ambos equipos en el Torneo Clausura, donde cada punto puede ser determinante en la lucha por los primeros lugares.