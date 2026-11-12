Encuentro emotivo en su segunda patria: Papa León XIV volvió a dar un nuevo balconazo en la Nunciatura Apostólica

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Lo volvió a hacer! El papa León XIV dio un nuevo balconazo en la sede de la Nunciatura Apostólica en Jesús María, tal como ocurrió anoche, luego de sus dos primeras actividades oficiales en el marco de su retorno a nuestro país.

El santo padre volvió a tener el mismo gesto con los miles de fieles que aguardaban su regreso desde la Plaza Mayor de Lima, quienes en muchos casos se emocionaron hasta las lágrimas por tener, en muchos casos, su primer contacto directo con el pontífice de nacionalidad peruana.

Santo padre nuevamente agradece las muestra de afecto a los peruanos presentes en la Nunciatura

Como es de conocimiento, León XIV cumplió con una serie de actividades desde tempranas horas del día. En primer lugar, se dirigió al Santuario de Las Nazarenas para bendecir a la sagrada imagen del Señor de los Milagros. Posteriormente, tuvo un encuentro con los obispos del Perú en el Palacio Arzobispal de Lima.

Además, celebró la hora media en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista y ofreció - así como en sus anteriores jornadas - un emotivo discurso durante el encuentro sobre los "desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano".

A su regreso, nuevamente las principales calles y avenidas del Centro Histórico de Lima lucieron repletas de ciudadanos, a manera de respeto y afecto al santo padre. Una vez en la Nunciatura, León XIV sorprendió a los devotos; saludándolos, agradeciéndoles por su compañía y dándoles su bendición.

#EnVivo El papa León XIV salió de la Nunciatura Apostólica para saludar a los fieles que lo esperaban en los exteriores Mantente informado en la WEB ► https://t.co/hrg1h9s6jY https://t.co/h4xl7RCeqH November 12, 2026

No obstante, Robert Prevost al parecer se quedó con las ganas de expresar algunas palabras a los fieles que se congregaron en la avenida Salaverry, puesto, que, hizo el gesto de que le faltaba un megáfono para dirigirse a los presentes. Posterior a este suceso, se despidió a lo lejos de las personas, para descansar y almorzar.

(Noticia en desarrollo...)