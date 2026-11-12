León XIV habla de la paz tras llegar al Perú: "Delante de Dios, en nosotros mismos y entre nuestros seres queridos"

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras su llegada al Perú, el papa León XIV compartió una reflexión sobre la importancia de construir la paz desde las acciones cotidianas. Mediante sus redes sociales, el sumo pontífice destacó el respeto, la escucha y la convivencia como elementos fundamentales para promoverla.

Papa León XIV explica dónde comienza la paz

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el pontífice señaló que la paz no debe limitarse a un mensaje dirigido a las autoridades o a las comunidades, sino que comienza con las acciones de cada persona. Su reflexión también aborda las relaciones entre familiares y personas cercanas.

El mensaje publicado por León XIV plantea que la convivencia pacífica depende de la manera en que las personas se relacionan entre sí. Para ello, destacó aspectos como el respeto mutuo, la capacidad de escuchar y el comportamiento hacia los demás.

"La paz inicia siempre 'aquí y ahora', y depende de nuestro modo de comportarnos, de mirarnos, de respetarnos y de escucharnos. Si queremos difundirla, primero debemos custodiarla y cultivarla, delante de Dios, en nosotros mismos y entre nuestros seres queridos, para después difundirla en las comunidades y en los distintos ámbitos de la vida social y política", señaló.

El pontífice también explicó que, antes de intentar transmitir este valor a otras personas, es necesario protegerlo y cultivarlo en el entorno individual y familiar. De esta manera, su mensaje hace referencia a la responsabilidad de cada persona en el trato cotidiano con quienes la rodean.

La #paz inicia siempre "aquí y ahora", y depende de nuestro modo de comportarnos, de mirarnos, de respetarnos y de escucharnos. Si queremos difundirla, primero debemos custodiarla y cultivarla, delante de Dios, en nosotros mismos y entre nuestros seres queridos, para después difundirla en las comunidades y en los distintos ámbitos de la vida social y política. #ViajeApostólico #Perú — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 12, 2026

El mensaje del pontífice sobre el respeto y la convivencia

En la misma reflexión, el papa hizo referencia a la importancia de mantener la paz delante de Dios, dentro de uno mismo y entre los seres queridos. Estos espacios fueron mencionados como parte del proceso para llevar este valor hacia otros ámbitos de la vida.

Asimismo, el mensaje incluye a las comunidades y los distintos espacios de la vida social y política. El papa señaló que la paz debe extenderse desde las relaciones personales hasta los diferentes entornos donde las personas conviven y participan.

Esta reflexión se da en medio de su visita apostólica al país, iniciada el miércoles 11. Durante su primera jornada en Lima, sostuvo encuentros con la presidenta Keiko Fujimori, y representantes de las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

El pontífice continuará con las actividades previstas en su agenda oficial en el país. Su mensaje sobre la paz, el respeto y la convivencia se suma a las reflexiones compartidas durante su visita, en la que también ha abordado la importancia de la unidad y el entendimiento entre las personas.